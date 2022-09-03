أسواق التضامن لم تتضامن مع الأولياء الباحثين عن الكراريس

غالبية ما هو معروض مآزر محلية ومحافظ مستوردة

لم تقدم لحد الآن أسواق الرحمة أو التضامن، التي أطلقتها وزارة التجارة نهاية الأسبوع، لأجل مساعدة العائلات في اقتناء الأدوات مدرسية قبل أيام عن عودة التلاميذ إلى الأقسام، ما كان يصبو إليه الأولياء، حيث اكتظت هذه الأسواق بالمآزر الموجودة أصلا في كل المحلات وفي الأسواق الشعبية والمتنوعة ما بين المحلي والمستورد، وجميعها تقريبا بضعف أسعار الموسم الماضي، ولم يشتك أبدا الأولياء من أثمانها، خاصة أن المآزر المحلية بدت جميلة جدا، ولا تختلف عما هو مستورد من الصين وتركيا، كما أن أسعار المحافظ والحقائب، المعروضة بدت أيضا عادية وهي ليست همّ الأولياء الأول، بينما لم تختلف كثيرا أسعار الكراريس ووسائل الكتابة والنشاطات، عما هو موجود في بقية الحوانيت، كما هو حاصل في الخيم التي تم زرعها في ساحة لابريش بوسط مدينة قسنطينة، حيث غلب الفضول على الزبون، في شخص زوّار هذا المعرض التضامني الذي أشرفت عليه بلدية قسنطينة.

أحد العارضين قال لـ”الشروق”، بأن سوق التضامن جلب تجار الجملة وبعض المستوردين وأيضا حرفيين في صنع المآزر والحقائب اليدوية، أما عن الأسعار، فقال بأن بعض الزبائن كانوا يظنون أن سعر الكراس سيكون بنصف سعره في الأسواق المحلية وهو أمر غير ممكن، لأن سعر الورق تضاعف بنسبة 150 بالمائة، وحتى لو باع التاجر بسعر الشراء، فإن المواطن سيشعر بالفرق ما بن أسعار الموسم الماضي، وهذا الموسم.

وقال تاجر آخر بأن الأولياء رفضوا شراء الكراريس، فبعضهم ردّ السبب إلى كونه لا يدري أصلا قائمة الكراريس المطلوبة، بسبب تأخر موعد الدراسة ولا يريد شراء الفائض بهذه الأسعار المرتفعة، وآخرين ينتظرون مفاجآت دعم من الحكومة، وفي كل الأحوال فإن عشرات الخيم الخاصة بالتضامن، بقيت مجرد خيم شاغرة، أو أماكن زيارة من دون تجارة منتعشة، على أمل استكمال تواجد التجار بقوة في الأيام القادمة، لأن المعارض التضامنية، ستتواصل إلى غاية نهاية الشهر الحالي.

أما عن الزبائن، فقد تساءلت سيدة عن معاناتها المرتقبة بعد أن لاحظت بأن سعر كراس 288 صفحة قد قارب 400 دج، وتجاوز كراس 120 صفحة وهو الأكثر اقتناء من طرف التلاميذ الـ 120 دج، وبلغ كراس 90 صفحة في السوق التضامني 90 دج، مما يعني بأن محتويات محفظة بعض التلاميذ قد تقارب مع سعر المحفظة نفسها المليون سنتيم.