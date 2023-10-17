أسواق السيارات مستقرة والبيع والشراء مُجمّدان

رهان على تدفق المركبات الجديدة لإعادة التوازن

قادتنا، نهار الثلاثاء، جولة استطلاعية إلى سوق شلغوم العيد للسيارات الكائن بولاية ميلة على بعد 46 كلم عن عاصمة الولاية، وهو السوق الوحيد الذي ينشط في هذا اليوم على مستوى شرق البلاد وفي ميلة التي يوجد بها سوق فرجيوة يوم الخميس وسوق تاجنانت يوم الجمعة، وتكمن أهميته في كون مدينة شلغوم العيد تقع على مستوى الطريق الوطني رقم 5 الجامع لولايات عديدة وأهمها قسنطينة وسطيف وميلة، فضلا عن كونه يؤدي إلى برج بوعريريج والعاصمة.

الجو الدافئ المائل إلى الحرارة ساعد على اكتظاظ السوق بالفضوليين أو كما صاروا يسمّون أنفسهم بجساسي النبض، فالحديث القوي جدا عن إغراق السوق في الأسابيع القادمة وقبل حلول السنة الجديدة 2024 بعشرات الآلاف من السيارات الجديدة من كل الماركات لم يغير شيئا، فالأسعار بقيت مستقرة، والذي طرح سيارته في شهر جويلية الماضي بسعر محدد لم يتنازل عنه في شهر أكتوبر، وما زال يطرحها في عدة أسواق بالرغم من أنها لم تبع، ويقول في ذلك صاحب سيارة كونغو رونو، إنه يستعملها حاليا بشكل يومي في ترحاله ومهماته، ويعرضها للبيع بالسعر الذي يناسبه، وإذا لم أوفق في بيعها فلست خاسرا – كما قال -.

الجديد في الأسواق الأسبوعية ومنها سوق شلغوم العيد الذي يقام كل صبيحة ثلاثاء هو ظهور سيارات جديدة، ومنها سيارات الفيات الإيطالية، حيث اتضح بأن بعض الذين اشتروها من المؤسسات الموزعة للسيارات عبر الوطن، هم من التجار، ويعرضون الفيات للبيع، بفارق لا ينزل عن 50 مليون سنتيم. أما عن مبلغ مئة مليون سنتيم فلا يحلم صاحبه، بأكثر من سيارة بسيطة، فقد بيعت أمس في سوق شلغوم العيد سيارة ماروتي 2011، بـ81 مليون سنتيم ووصفت حالتها بالمقبولة. وقد سجلت “الشروق” أسعار بعض السيارات بالسوق، فسعر سيارة آلطو سنة 2012 في حالة حسنة هو 120 مليون سنتيم، وسيارة ماروتي سنة 2011 فسعرها ما بين 80 إلى 82 مليون سنتيم. أما سيارة أكسنت سنة 2012 فسعرها يتراوح ما بين 160 إلى 170 مليون سنتيم. وسيارة كليو 4 سنة 2019 فقد بلغ سعرها 300 مليون سنتيم.

وبالنسبة للسيارات الألمانية، فقد وصل سيارة غولف 7 لسنة 2016 إلى 480 مليون سنتيم. أما سيارة كادي فولسفاغن سنة 2013 فسعرها 320 مليون سنتيم. في حين بلغ سعر سيارة توران فولسفاغن سنة 2014 مابين 350 و380 مليون سنتيم. فيما تراوح سيارة تيغوان آرلاين سنة 2018 ما بين750 و800 مليون سنتيم.

ويبقى الرهان على تدفق المركبات الجديدة، ودخول المصانع الخدمة، لإعادة التوازن إلى الأسعار.