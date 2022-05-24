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أسوشيتد برس تكشف نتائج تحقيقها بشأن اغتيال شيرين أبو عاقلة

الشروق أونلاين
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أسوشيتد برس تكشف نتائج تحقيقها بشأن اغتيال شيرين أبو عاقلة
أرشيف
الراحلة شيرين أبو عاقلة

قالت وكالة أسوشيتد برس إن تحقيقها في ملابسات مقتل مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة،  يعزز حقيقة مقلتها برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت الوكالة أن صحفييها زاروا الموقع الذي قتلت فيه شيرين على أطراف مخيم جنين في الضفة الغربية، واستمعوا إلى شهود العيان، كما فحصوا الصور ومقاطع الفيديو المتوفرة.

وذكرت أسوشيتد برس أن مقابلاتها مع 5 شهود عيان، توصّلت إلى نتيجة تتوافق مع ما توصلت إليه مجموعة “بيلينغكات” للأبحاث، بشأن موقع عناصر قوات الاحتلال وقربها من شيرين.

ويرجّح ذلك حسب الوكالة، من احتمال استهدافها بشكل مقصود من قبل جنود الاحتلال قصد اغتيالها.

مجلس الأمن يدعو إلى تحقيق فوري وشفّاف في اغتيال شيرين أبو عاقلة

في 14 ماي 2022، دعا مجلس الأمن الدولي إلى إجراء تحقيق فوري في جريمة اغتيال الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة. مشدّدا على ضرورة ضمان مساءلة الفاعلين.

وفي بيان أصدره في وقت متأخر من مساء الجمعة، استنكر مجلس الأمن بشدّة اغتيال شيرين أبو عاقلة وإصابة صحفي آخر برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في مدينة جنين الفلسطينية.

كما شدّد مجلس الأمن في بيانه على “وجوب حماية الصحفيين بصفتهم مدنيين”. داعيا إلى إجراء “تحقيق فوري وشامل وشفّاف وحيادي” في مقتل أبو عاقلة.

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