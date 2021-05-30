أسياخ “الميفين” والطماطم الكرزية والجبن – ميلفاي الباذنجان وكريمة الجبن – قوالب نجمات بالفلفل

مطبخك

أسياخ “الميفين” والطماطم الكرزية والجبن

المقادير:

100 غ طماطم كرزية

200 غ جبن صلب مقطع مكعبات

04 ملاعق كبيرة فرينة

04 ملاعق كبيرة زيت

100 مل حليب

بيضتان (02)

01 ملعقة صغيرة خميرة كيميائية

50 غ جبن مبشور

ملح

جلجلان

طريقة التحضير:

في وعاء، نخفق البيض، ونضيف الزيت، الجبن المبشور، الملح، الفرينة، الخميرة الكيميائية، الحليب. نخلط جميع المقادير، حتى نتحصل على خليط سائل نوعا ما. نأخذ قوالب، وندهنها بالزبدة، ونرش الجلجلان بداخلها ثم نفرغ الخليط، ونرش الجلجلان فوقها ثم ندخلها الفرن على درجة 180° حتى تنضج.

نأخذ الأسياخ ونضع فيها مكعب جبن ثم حبة طماطم كرزية ثم قطعة “ميفين” ثم طماطم كرزية ثم قطعة “ميفين” ثم مكعب جبن.

تقدم في صحن تقديما مزينا بالسلطة الخضراء. انظري الصورة.

“ميلفاي الباذنجان وكريمة الجبن”

المقادير:

حبتا باذنجان (02) متوسطتا الحجم

حبة بيض

04 ملاعق كبيرة حليب

ملعقتان (02) كبيرتان قصبر مقطع

05 ملاعق كبيرة فرينة

ملح

نصف ملعقة صغيرة حبق مجفف

زيت للقلي

فص ثوم مهروس

علبتا (02) جبن طازج

200 غ جبن أبيض

ملعقة صغيرة خردل

ملح

للعجينة:

كوب فرينة

08 ملاعق كبيرة حليب

04 ملاعق كبيرة زيت

ملح

ماء للجمع

طريقة التحضير:

في وعاء، نخلط جميع مقادير العجينة، حتى نتحصل على عجينة متجانسة، نتركها ترتاح مدة 30 دقيقة ثم نبسطها ونقطعها دوائر، ونضعها في صينية مرشوشة بالفرينة، وندخلها الفرن على درجة 180°، ونتركها حتى تنضج.

في وعاء، نخفق حبة البيض، ونضيف الحليب والقصبر والفرينة والملح، نأخذ الباذنجان ونقطعه دوائر ونغمسه في هذا الخليط ثم نقوم بقليه.

في وعاء، نخلط الجبن الطازج والجبن الأبيض والخردل والملح، ونخلط جيدا حتى نتحصل على كريمة.

في صحن التقديم، نضع العجينة ثم قليلا من كريمة الجبن ثم قطعة باذنجان ثم الكريمة ثم العجينة ثم الكريمة. وفي الأخير، نضع قطعة باذنجان ونزينها بالكريمة بواسطة كيس حلواني. انظري الصورة.

قوالب نجمات بالفلفل الأحمر والأصفر

مقادير العجينة:

250 غ فرينة

100 غ زبدة

ملعقة كبيرة حليب “بودرة”

03 ملاعق كبيرة زيت

ملح

حليب للجمع

باقي المقادير:

حبتا فلفل أحمر (02)

حبتا فلفل أصفر (02)

فص ثوم مهروس (01)

ملعقتان كبيرتان زيت (02)

50 غ جبن أبيض

ملح، فلفل أسود، زعيترة

طريقة التحضير:

لتحضير العجينة: نخلط جميع المقادير، حتى نتحصل على عجينة متجانسة، نتركها ترتاح مدة 30 دقيقة ثم نبسطها، ونضعها في قوالب على شكل نجمات ثم ندخلها الفرن على درجة 180° حتى تطهى.

في مقلاة، نسخن الزيت، ونضيف الفلفل المقطع شرائح طويلة مسبقا، نضيف فص الثوم والتوابل، ونترك الفلفل يقلى حتى ينضج.

نأخذ قوالب النجمات، ونضع بداخلها الفلفل الأحمر والأصفر ونزين بالجبن الأبيض.