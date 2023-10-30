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أسيرات إسرائيليات لدى المقاومة يوجّهن رسالة لنتنياهو (فيديو)

الشروق أونلاين
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أسيرات إسرائيليات لدى المقاومة يوجّهن رسالة لنتنياهو (فيديو)
ح.م
لقطة من الفيديو

نشرت كتائب القسام يوم الإثنين، رسالة مصوّرة لعدد من الأسيرات الإسرائيليات لدى المقاومة، إلى حكومة الاحتلال ورئيسها بنيامين نتنياهو.

وفي الرسالة المصوّرة، تقول واحدة من الأسيرات اللاتي وقعن في قبضة المقاومة خلال عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الجاري:”بنيامين نتنياهو، نحن موجودون في أسر حماس منذ 23 يوما”.

وتتابع الأسيرة ذاتها قائلة:”بالأمس كان هناك مؤتمر صحفي لعائلات الأسرى. ونحن نعرف أنه كان من المفترض أن يكون هناك وقف إطلاق نار، وكان من المفترض أن تطلق سراحنا”.

قبل أن تضيف:”كان يجب عليك أن تطلق سراحنا، لقد وعدت بأن تطلق سراحنا. ومع ذلك نحن نعاني من فشلك السياسي والأمني والعسكري”.

وتردف:” (نحن في الأسر) بسبب الفشل الذي وقعت فيه في السابع من أكتوبر، لأنه لم يكن هنا أي جندي في المكان، ولم يدافع عنا أي شخص”.

لتواصل حديثها بانفعال:”أنت تريد من الجيش أن يقتلنا، ألا يكفي أنك ذبحت الجميع.  أطلق سراحنا الآن، أطلق سراح مواطنيهم وأسراهم الآن”.

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