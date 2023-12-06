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جواهر

أسيرات إسرائيليات مفرج عنهن يمرحن.. مشاهد على “تيك توك” تنسف مزاعم التعنيف

جواهر الشروق
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أسيرات إسرائيليات مفرج عنهن يمرحن.. مشاهد على “تيك توك” تنسف مزاعم التعنيف

تداولت مواقع إخبارية وصفحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأسيرات إسرائيليات مفرج عنهن يمرحن على “تيك توك”.

وبحسب تقرير نشره موقع الجزيرة نت فإن مشاهد الفتيات اللواتي كن محتجزات لدى حماس وهن يضحكن ويمرحن عبر منصة تيك توك يكذب الادعاءات الصهيونية بأنهن تعرضن للتعذيب والقسوة خلال فترة احتجازهن في قطاع غزة.

واختارت الفتيات المحررات، الأسبوع الماضي، مشاركة بعض لقطات من حياتهن بعد العودة من الأسر، على منصة “تيك توك” حيث بدت حياتهن طبيعية وخالية من أي تأثيرات نفسية سلبية.

ألما أور (13 عامًا) التي خرجت مع شقيقها نعوم (17 عامًا) في الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى، ظهرت في مقطع فيديو مع صديقتها على “تيك توك”، وكتبت: “الورود حمراء.. خرجت للتو من أسر حماس”.

@1234user59

החיים דבש שחוזרים מהשבי😜#פוריו #עזהלאנד

♬ original sound – omotolaa

وفي مقطع فيديو آخر على منصة “تيك توك”، ظهر شقيقها نعوم، قائلا إنه “بدأ يعود إلى الحياة الطبيعية”.

@noam_or2

ותכניסו אותי קצת לעניינים פה בטיקטוק על טרנדים #אהודמהטיקטוק #פוריו #עוטף_עזה #קיבוץבארי

♬ צליל מקורי – noam_or2

وفي مقطع فيديو للفتاة غالي ترشانشيسكي (13 عامًا) على “تيك توك”، كتبت: “الحياة تعود عسلا.. كل شيء كان جيدًا.. فكاهة المختطفين”.

وظهرت روح الدعابة في الردود على فيديو غالي حيث قال يجيل يعقوب لغالي: “أنت ميتة!”، فأجابت: “أنا محروقة!”.

وقالت ناشطة أخرى لغالي: “أنا متأكدة من أنك تحرزين تقدمًا الآن في الفصل في دروس اللغة العربية”، فأجابت: “رائع، سأقوم بخمس وحدات”.

وأثناء تسليم الأسرى الإسرائيليين للصليب الأحمر، ظهرت عناصر كتائب عز الدين القسام يربتون على الأطفال ويترفّقون بالمسنين أثناء تسليمهم إلى طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، كما ظهرت مشاهد تبادل مقاتلي “حماس” والأسرى الإسرائيليين التلويح بالأيدي لبعضهم في إشارة وداع، ما أثار غضب بعض المسؤولين الإسرائيليين.

وتزامنت هذه المشاهد مع نقل محطات تلفزة إسرائيلية عن الأهالي قولهم إن ذويهم الأسرى تلقوا معاملة حسنة أثناء أسرهم، ولم يتعرضوا لتعذيب ولا سوء معاملة.

ونقلت القناة الـ13 الإسرائيلية، عن أقارب الأسرى الإسرائيليين الذين تم إطلاقهم قولهم “لم يتعرضوا لسوء معاملة ولم يتعرضوا للتعذيب”.

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أنه “بشكل عام يتحدثون عن معاملة جيدة هناك من قبل نشطاء حماس، وعدا نقص الأدوية لم يتعرضوا لمعاملة عنيفة أو تنكيل”.

وكانت تل أبيب أبقت الإسرائيليين الأسرى الذين تم إطلاقهم بعيدا عن الإعلام، ولم تسمح سوى لأقاربهم وأصدقائهم بالاجتماع بهم.

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