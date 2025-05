أسيرة سابقة تكشف أمرا خطيرا حصل لها في تل أبيب وليس لدى القسام

تصدّرت أسيرة صهيونية سابقة لدى كتائب القسام الترند عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد كشفها أمرا خطيرا حصل لها في تل أبيب، بينما عاشت أياما في قطاع غزة دون أن تتعرض لسوء أو لأمر مماثل.

وأعلنت الأسيرة الإسرائيلية-الفرنسية، ميا شيم تعرضها للاغتصاب في تل أبيب من طرف مدرب لياقة بدنية شهير، مشيرة إلى أنها تقدمت بشكوى ضده والتحقيقات جارية لإثبات الواقعة التي أحست بها ولكنها لم تتذكر تفاصيلها لإعطائها مخدرا حسب الاحتمالات الواردة في القضية.

وقالت شيم البالغة من العمر 22 عاما، خلال مقابلة تلفزيونية مع القناة 12 العبرية إن خيارها بالتحدث علنًا جاء من أجل “استعادة نفسها”، مضيفة: “قررت أن أقول الحقيقة. لست الطرف الذي ينبغي عليه أن يختبئ”.

وأضافت: “كان هذا أعظم خوف في حياتي – قبل الأسر، وأثناء الأسر، وحدث لي بعد الأسر، في منزلي، المكان الذي شعرت فيه بالأمان”.

⚡️🇮🇱JUST IN: Mia Schem during her interview with CH12 about the rape case she filed against a trainer in Israel:

“This was the greatest fear of my life — before captivity, during captivity, and it happened to me after captivity, in my own home, the place where I felt safest” pic.twitter.com/5XtnTRv89a

