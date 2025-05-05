أسيرة سابقة تكشف أمرا خطيرا حصل لها في تل أبيب وليس لدى القسام

تصدّرت أسيرة صهيونية سابقة لدى كتائب القسام الترند عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد كشفها أمرا خطيرا حصل لها في تل أبيب، بينما عاشت أياما في قطاع غزة دون أن تتعرض لسوء أو لأمر مماثل.

وأعلنت الأسيرة الإسرائيلية-الفرنسية، ميا شيم تعرضها للاغتصاب في تل أبيب من طرف مدرب لياقة بدنية شهير، مشيرة إلى أنها تقدمت بشكوى ضده والتحقيقات جارية لإثبات الواقعة التي أحست بها ولكنها لم تتذكر تفاصيلها لإعطائها مخدرا حسب الاحتمالات الواردة في القضية.

وقالت شيم البالغة من العمر 22 عاما، خلال مقابلة تلفزيونية مع القناة 12 العبرية إن خيارها بالتحدث علنًا جاء من أجل “استعادة نفسها”، مضيفة: “قررت أن أقول الحقيقة. لست الطرف الذي ينبغي عليه أن يختبئ”.

وأضافت: “كان هذا أعظم خوف في حياتي – قبل الأسر، وأثناء الأسر، وحدث لي بعد الأسر، في منزلي، المكان الذي شعرت فيه بالأمان”.

⚡️🇮🇱JUST IN: Mia Schem during her interview with CH12 about the rape case she filed against a trainer in Israel: “This was the greatest fear of my life — before captivity, during captivity, and it happened to me after captivity, in my own home, the place where I felt safest” pic.twitter.com/5XtnTRv89a — Suppressed News. (@SuppressedNws) May 3, 2025

يذكر أن شيم أُسرت خلال هجوم 7 أكتوبر 2023، وقضت 55 يومًا في قطاع غزة قبل إطلاق سراحها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الأول في 30 نوفمبر من نفس العام، وكانت قد أثارت سخرية واسعة حينها بالزعم أن حارسها القسامي اغتصبها بعينيه.

وتفاعل نشطاء مع قضية اغتصاب ميا شيم في تل أبيب، لافتين إلى أنها قضت فترة أسرها بغزة معزّزة مكرمة، تحظى بالاحترام دون المساس بشرفها، ومعتبرين أنها دفعت ثمن ادعاءاتها لأنها أحيطت بسياج من العناية وقالت العكس حين غادرت القطاع.

وبحسب روايتها، جرى الترتيب لاجتماع بينها وبين مدرب اللياقة في منزلها، بعدما أُلغيت محاولة لقاء سابقة في فندق. وخلال الاجتماع، طلب المدرب من صديقتها المقربة التي كانت موجودة في الشقة المغادرة، متذرعًا بأن اللقاء لا يحتمل وجود طرف ثالث.

ومنذ تلك اللحظة، تقول شيم إن ذاكرتها أصبحت مشوشة، لكنها أوضحت: “جسدي يتذكر، أشعر بكل شيء. لكنني لا أعرف ما حدث”، وفقا لما نقلته وكالة يورو نيوز عن وسائل إعلام عبرية.

ومع تزايد الشكوك، بدأت شيم تتذكر ومضات من اللحظة التي وقع فيها الاعتداء، منها دخول المدرب غرفتها، ووجود شخص ثالث في الشقة. اقترح أحد أصدقائها احتمال تعرّضها للتخدير، فتوجهت إلى الشرطة التي أحالتها إلى مركز متخصص بضحايا الاعتداء الجنسي.

⚡️🇮🇱JUST IN: Mia Schem case suspended. “I have flashbacks—he came into my closet while I wasn’t fully dressed,” said Mia Schem in her first interview, claiming she was raped by her trainer while under the influence of drugs. Invlistagtions noted she trained with him two days… https://t.co/TO6quGAB5a pic.twitter.com/3sjMsc8UAI — Suppressed News. (@SuppressedNws) May 3, 2025

ووفق التقرير الطبي، ظهرت علامات تدل على وجود اتصال جنسي، إلى جانب آثار جسدية غير مبررة على جسدها، بحسب ما أفادت.

وفي نهاية مارس، ألقت الشرطة القبض على المدرب الذي لا تزال هويته محجوبة، بالتزامن مع تصاعد الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي حول وقوع اعتداء جنسي على إحدى الأسيرات المفرج عنهن.

وأُفرج عن المدرب لاحقًا بشروط، لكنه لا يزال موضع اشتباه في القضية، ومن جهته نفى بشكل قاطع حصول أي اتصال جنسي، رغم تغير روايته أكثر من مرة. وأفادت تقارير إعلامية أن اختبار كشف الكذب أظهر تضاربًا في إجاباته على أسئلة مرتبطة بالواقعة.

وما أثار الشكوك أيضًا هو رسالة نصية بعثها المدرب إلى شيم عقب اللقاء جاء فيها: “يا لها من ليلة، يا للروعة”.

وقد نشرت شيم صورة من كواليس مقابلتها التلفزيونية على إنستغرام، وكتبت: “ليس من السهل الوقوف أمام الكاميرا وكشف الحقيقة. ولكن في لحظة ما، تُدرك أن صمتك لا يحميك، بل يحمي الآخرين”.

يذكر أن حركة المقاومة الإسلامية حماس نفت في وقت سابق مزاعم اغتصاب مقاوميها لإسرائيليات سواء الأسيرات أو أثناء هجوم السابع من أكتوبر.