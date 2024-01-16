“أس أل بي” العالمية تؤكد التزامها بتقديم أحدث التكنولوجيات لقطاع المحروقات بالجزائر

أكدت شركة “أس أل بي” العالمية (شلومبرغر سابقا)، التزامها بتنمية استثماراتها في قطاع النفط والغاز بالجزائر، خاصة فيما يتعلق بتقديم أحدث الحلول والتكنولوجيات.

واستقبل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب يوم الثلاثاء، رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الشركة طارق رزق، لبحث مجالات التعاون والشراكة بين سوناطراك و”أس أل بي”.

وحسب بيان للوزارة، فقد استعرض الطرفان فرص التعاون والشراكة المستقبلية في مجالات:

استكشاف وتطوير حقول النفط والغاز،

الخدمات البترولية،

الحلول الرقمية،

التكنولوجيات الحديثة في صناعة النفط والغاز،

وتدريب وتكوين العنصر البشري في هذه المجالات.

وأكد الوزير عرقاب بالمناسبة، “أهمية التعاون مع الشركة في مجال الحلول الرقمية، ورقمنة قطاع المحروقات. من أجل تثمين وتعزيز الاستغلال الأمثل لموارد المحروقات الوطنية واستدامتها”.

من جانبه، جدّد رزق التزام “أس أل بي” العالمية بالاستثمار وتنمية أعمالها بالجزائر. مؤكدا حرصها على “تقديم أحدث الحلول والتكنولوجيات التي تمتلكها، للمساهمة فى تحقيق أهداف القطاع”.