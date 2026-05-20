أشبال الجزائر يبلغون المونديال وربع النهائي الإفريقي

تأهّل المنتخب الوطني الجزائري أشبال لِكرة القدم مساء الأربعاء إلى كأس العالم، وأيضا ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

وحجز أشبال “الخضر” التذكرتَين بِكثير من “السوسبانس”، وتكرّر سيناريو أكابر المنتخب الوطني الجزائري أمام كوت ديفوار لِبلوغ نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 1988، وأيضا بِبلاد مراكش.

وخسر أشبال “الخضر” بِنتيجة (1-2) أمام نظرائهم من السنيغال مساء الأربعاء، في مباراة لِحساب الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، لِبطولة إفريقيا صنف أقلّ من 17 سنة.

ولُعبت هذه المباراة بِبلاد مراكش، تحت إدارة حكم ساحة من البورندي.

وعن نفس الفوج الرابع، فازت غانا على جنوب إفريقيا بِنتيجة (3-1).

وتشكّلت لائحة الترتيب النهائي لهذه المجموعة كالتالي:

1- السنيغال 6ن

2- الجزائر 4ن

3- غانا 4ن

4- جنوب إفريقيا 3ن

وهكذا تأهّل أشبال السنيغال والجزائر إلى المونديال وأيضا إلى ربع نهائي البطولة الإفريقية، نظير إقصاء منتخب جنوب إفريقيا. أما فريق غانا، فقد بقيت له فرصة وحيدة وهي التأهّل إلى المونديال، من خلال إجراء مواجهة فاصلة أمام أوغندا السبت المقبل.

ورغم امتلاك نفس رصيد النقاط، تفوّقت الجزائر على غانا بعد أن سحبت “الكاف” القرعة، وفقا للوائح المنافسة. علما أن المنتخبَين تعادلا بِنتيجة (2-2) في الجولة الأولى، وحازا نفس فارق الأهداف (+1)، وأيضا نفس عدد الأهداف المسجّلة (5).

وفي مارس 1988، سحب القرعة رئيس اتحاد الكرة الجزائري بلعيد لكارن (رحمه الله)، بعد أن اختاره المنظّمون. فتأهّل “الخضر” بدلا من كوت ديفوار إلى نصف النهائي.

وبات المنتخب الوطني الجزائري أشبال وقد تأهّل لِثاني مرّة إلى المونديال، بعد مشاركته في نسخة نيجيريا 2009.

وتُجرى منافسة كأس العالم بِقطر، وبحضور 48 منتخبا للأشبال، في فترة ما بين الـ 19 من نوفمبر والـ 13 من ديسمبر المقبلَين.

أمّا بِشأن كأس أمم إفريقيا، فقد اجتاز أشبال “الخضر” عقبة دور المجموعات لِثالث مرّة، بعد طبعتَي 2009 حينما نشّطوا النهائي، واستحقاق 2023 لمّا بلغوا محطة ربع النهائي.

وفي ربع النهائي بِتاريخ الأحد المقبل، يلعب أشبال الناخب الوطني أمين غيموز مع نظرائهم من تنزانيا.