أشبال بوقرة جاهزون لحسم التأهل وحذار من المنتخب الغيني

الجولة الرابعة لكأس إفريقيا للمحليين "الشان"

سيكون المنتخب الوطني المحلي، أمسية الجمعة، على موعد مع المباراة الثالثة من نهائيات كأس أمم إفريقيا للمحليين، حين يواجه منتخب غينيا لحساب الجولة الرابعة، وعينه على النقاط الثلاث والفوز الثاني من أصل ثلاث مواجهات، للارتقاء في صدارة الترتيب مناصفة مع منتخب أوغندا وانتظار جولة الإعفاء لهذا الأخير من أجل الإنفراد بالمرتبة الأولى والتأهل إلى الدور المقبل.

وحملت الساعات القليلة الماضية، خبرا سارا للطاقم الفني، بعودة وسط ميدان مولودية الجزائر أكرم بوراس إلى أجواء التدريبات الجماعية، حيث يعتبر قطعة أساسية في منظومة الناخب الوطني مجيد بوقرة، رغم أن مشاركته الأساسية لن تكون بنسبة كبيرة، بالنظر لتألق الثلاثي بوكرشاوي، ميصالة مرباح وزكرياء دراوي، خلال المواجهتين المقبلتين، إلا أنه يعتبر أحد أبرز الأسماء التي سيعتمد عليها الماجيك في قادم اللقاءات، خاصة إذا تأهل الخضر إلى المرحلة الأدوار النهائية من المنافسة القارية.

غينيا – الجزائر (الجمعة سا 15:00 )

وبالعودة إلى المواجهة، فإن زملاء القائد أيوب غزالة، مطالبون بالفوز في مواجهة الغد، لوضع قدم في الدور المقبل، وحسم التأهل بنسبة كبيرة خاصة وأن اللقاء الأخير سيكون أمام منتخب النيجر، أضعف حلقة في المجموعة، ولن يقف في وجه زملاء عبد الرحمان مزيان في المواجهة المقبلة، لذلك ستكون مواجهة الغد مفتاح التأهل إلى الدور المقبل، وتأكيد الهدف المسطر وهو الفوز بكأس إفريقيا للمحليين، رغم صعوبة المهمة، إلا أن التجربة التي أصبح يمتلكها الخضر، تسمح لهم بالمنافسة على اللقب القاري.

وسيكون الخضر مطالبون بالحذر من المنتخب الغيني، الذي يريد الفوز وفقط للوصول إلى النقطة السادسة وإحياء فرصهم في التأهل التي تعتبر ضئيلة، حيث سيكون منافسا قويا للمنتخب الوطني، وعليه فالخضر مطالبون بالحذر في المواجهة، والاستثمار في الهفوات والأخطاء الدفاعية التي أظهرها منذ بداية الدورة وخاصة في اللقاء الأخير أمام جنوب إفريقيا، أين كاد يتكبد هزيمة ثقيلة لولا أنانية هجوم منتخب “البافانا بافانا”، وهو ما يجب على المدرب مجيد بوقرة الاستثمار فيه، خاصة وأن الخضر يحوز على كل المؤهلات لتحقيق فوز آخر، وتجاوز تعثر اللقاء الماضي أمام جنوب إفريقيا.

في المقابل، أبدى لاعبو منتخب غينيا المحلي استياءهم الكبير من الخسارة القاسية التي تلقوها أمام جنوب إفريقيا،مؤكدين عزمهم على التعويض أمام المنتخب الجزائري أمسية الغد، حيث صرحت أبرز الأسماء في التشكيلة الغينية أن هدفهم الأساسي هو تدارك الخيبة والظهور بوجه مغاير في مواجهة الخُضر،على أرضية ملعب مانديلا الوطني في العاصمة الأوغندية كامبالا، رغم إشادتهم الكبيرة بالناخب الوطني مجيد بوقرة ولاعبيه، شدّد الغينيون على أنهم سيدخلون المباراة بعزيمة كبيرة من أجل الفوز، دون التفكير في أي نتيجة أخرى.