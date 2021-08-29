أشبال بوقرة في مهمة إنهاء التربص بفوز جديد

يهدف المنتخب الوطني للمحليين إلى تحقيق ثاني انتصار ودي في التربص الجاري بقطر، عندما يواجه أمسية الأحد منتخب بورندي..

المواجهة التي يحتضنها ملعب الوكرة، بداية من الساعة الخامسة مساء بتوقيت الجزائر، ستكون مناسبة لأشبال المدرب مجيد بوقرة، للتأكيد على إمكانياتهم وتحقيق فوز ينهون به تربصهم بطريقة مثالية.

وفاز المنتخب المحلي الخميس الماضي في الودية الأولى، على منتخب سوريا بهدفين مقابل هدف، وحملت ثنائية الجزائر توقيع لاعبا وفاق سطيف قندوسي ودغموم.

ومنح “الماجيك” في مواجهة سوريا، الفرصة لعدد من اللاعبين الاحتياطيين، في المرحلة الثانية من اللقاء، للوقوف على إمكانياتهم، خاصة وأن بوقرة جدّد نصف التعداد.

ومن المنتظر أن يجري بوقرة تغييرات كثيرة في مباراة بورندي، لمنح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين، خاصة الجدد منهم، للتأكيد على أحقيتهم بالتواجد في المنتخب، وقدرتهم على تعويض بعض الركائز المغادرة إلى البطولات الأوروبية.