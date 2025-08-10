أشبال بوقرة يستأنفون تحضيراتهم بمباراة تطبيقية أمام نادي كامبالا سيتي

استأنف المنتخب الوطني للمحليين بعد ظهيرة السبت تحضيراته، حيث خاض مباراة تطبيقية أمام نادي كامبالا سيتي، من بطولة الدرجة الأولى الأوغندية، وذلك على ملعب كاديبا بالعاصمة كامبالا.

وخصص المدرب مجيد بوقرة هذا الاختبار التطبيقي للاعبين الذين لم يشاركوا كثيرا منذ بداية “الشأن”، بهدف إبقائهم في أجواء المنافسة، والوقوف على جاهزيتهم.

وانتهت المباراة بفوز “الخضر” بهدفين دون رد، من توقيع الطيب مزياني وضياء الدين مشيد في الشوط الثاني.

هذا، وخاض اللاعبون الأساسيون الذين شاركوا ضد جنوب حصة إسترخائية على جانب الميدان رفقة المحضر البدني.

وسيحصل لاعبو المنتخب الوطني للمحليين على يوم راحة، وذلك للمرة الأولى منذ وصولهم إلى العاصمة الأوغندية، على أن تستأنف التدريبات الإثنين، تحسبا للمباراة المقبلة ضد غينيا المبرمجة يوم الجمعة المقبل.