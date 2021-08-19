أشبال بوقرة يُواجهون المنتخب السوري

يتبارى المنتخب الوطني الجزائري للاعبين المحليين مع فريق سوريا للأكابر، في لقاء ودّي بِقطر.

جاء ذلك في بيان نشره اتحاد سوريا لكرة القدم مساء الخميس، دون أن يُحدّد تاريخ هذه المباراة أو يكشف عن تفاصيل أخرى.

ويستعدّ المنتخب المحلي الجزائري لِمنافسة كأس العرب، المُبرمجة في قطر ما بين نوفمبر وديسمبر المقبلَين. حيث يلعب أشبال مجيد بوقرة في فوج يضمّ مصر والسودان ولبنان. بينما تخوض سوريا هذه البطولة الكروية الإقليمية، إلى جانس تونس وموريتانيا والإمارات.

ويعود تاريخ آخر مباراة بين الجزائر وسوريا إلى جويلية 1988، بِالعاصمة الأردنية عمان، مسرح بطولة كأس العرب. وحينها أوفدت “الفاف” إلى هذه المنافسة فريقا مُشكّلا من لاعبين محليين، لم يسبق لهم المشاركة مع “الخضر” أربعة أشهر من قبل في كأس أمم إفريقيا بِالمغرب. أمثال حارس المرمى جمال شاطر (أمل عين مليلة) ومتوسط الميدان موسى صايب (شبيبة تيارت) والمهاجم رشيد حمادة (رائد القبة). وانتهت هذه المباراة بِنتيجة التعادل (1-1)، وسجّل هدف محليي “الخضر” طارق حاج عدلان مهاجم اتحاد العاصمة، الذي شارك في المنافسة وتألّق فيها، أسبوعَين فقط بعد تتويجه بِكأس الجمهورية مع نادي “سوسطارة”.

وقبل مواجهة سوريا، تنتظر المنتخب الوطني المحلي بِالجزائر، مباراة ودّية أمام البورندي في الـ 28 من أوت الحالي.