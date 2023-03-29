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رياضة

أشبال رمان يحتلون مركز الوصافة في دورة الجزائر لأقل من 17 سنة

عمر سلامي
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أشبال رمان يحتلون مركز الوصافة في دورة الجزائر لأقل من 17 سنة
ح.م
لاعبو منتخب أقل من 17 سنة

اختتمت الدورة الودية لأقل من 17 سنة، التي جرت بالجزائر، بتتويج اليابان، فيما حل أشبال المدرب ارزقي رمان في المركز الثاني.

وتوج منتخب اليابان لأقل من 17 سنة، بالدورة عقب فوزه على منتخب جزر القمر برباعية لهدف واحد، في لقائه الثالث، ليصل بذلك إلى النقطة السابعة.

ومن جهته احتل المنتخب الجزائري المركز الثاني برصيد 5 نقاط، وهذا عقب تعادله في المباراة الأخيرة أمام مالي بهدفين لمثلهما.
وفاز أشبال المدرب رمان في اللقاء الأول على جزر القمر، وتعادلوا في لقاءين أمام اليابان ومالي.

وتدخل الدورة الودية في إطار استعدادات المنتخب الوطني لأقل من 17سنة، لنهائيات كأس إفريقيا، التي تحتضنها الجزائر مع نهاية شهر أفريل المقبل.

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