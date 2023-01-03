أشبال غربي عازمون على رفع التحدي رغم نقص التحضيرات

منتخب كرة اليد يسافر إلى بولونيا يوم 11 جانفي

قرر الإتحاد الجزائري لكرة اليد، برمجة سفرية المنتخب الوطني يوم 11 جانفي إلى العاصمة البولونية لخوض غمار البطولة العالمية، وذلك قبل قص شريط الدورة بمواجهة المنتخب الصربي في 13 من الشهر الجاري، حيث يتواجد المنتخب الوطني في تونس منذ يوم الاثنين، أين سيضع المدرب رابح غربي آخر اللمسات على التشكيلة قبل السفر إلى بولونيا الثلاثاء المقبل.

يشار أن بعثة المنتخب الوطني لكرة اليد، كانت قد سافرت قبل 48 ساعة إلى العاصمة التونسية، الإثنين، لخوض آخر محطة تدريبية هناك، تحسبا للمشاركة في النسخة 28 من بطولة العالم، التي تستضيفها مناصفة بولونيا والسويد بداية من 11 جانفي الجاري إلى غاية 29 من الشهر ذاته، علما أن المنتخب الوطني سيواجه وديا نظيره التونسي الأربعاء والجمعة في مدينة المنستير، قبل شد الرحال صوب العاصمة البولونية “فارسوفيا” من جديد.

وكان المدرب رابح غربي قد أعلن رسميا عن قائمة اللاعبين المشاركين في المحفل العالمي القادم، حيث ضمت القائمة حارسي المرمى خليفة غضبان ويحيى زموشي، رضا عريب، ياسين جديد، ريان عبروس، رفيق بوناب، مختار كوري، وائل ملازم، مسعود بركوس، سفيان بن جيلالي، نور الدين هلال، هشام كعباش، عبد القادر رحيم، داود هشام، نوري سليم بن حليمة، سامي دوشي، أيوب عبدي، باستيان خرموش، زهير نعيم.

وتلعب التشكيلة الوطنية في المونديال في المجموعة الخامسة، حيث يستهل زملاء الحارس غضبان المسابقة بمواجهة منتخب صربيا يوم 13 من الشهر الحالي، قبل ملاقاة المنتخب القطري يوم 15 ثم منتخب ألمانيا في ختام مباريات المجموعة يوم 17.

جدير ذكره، أن المنتخب الوطني لكرة اليد كان قد شرع في التحضير للبطولة العالمية قبل مدة، من خلال إقامة تربص في الجزائر، ثم التنقل إلى العاصمة الرومانية بوخاريست، أين شارك زملاء بركوس في دورة مصغرة، انهزم في مباراتين وديتين أمام مصر ورومانيا.