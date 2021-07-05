أشبال لاسات يسيرون على خطى بلماضي

اللاعب الدولي السابق عرفات مزوار لـ الشروق

النهائي ضد الأخضر السعودي سيكون سهلا لأشبال لاسات

قال الدولي السابق إبراهيم عرفات مزور أن أشبال لاسات سيعودون من أرض الفراعنة بالتاج العربي الثاني في تاريخ منتخب الشباب من أرض الفراعنة ويسيرون على خطى أشبال بلماضي، لكن توقع اللاعب السابق لشباب بلوزداد أن النهائي سيلعب على جزئيات صغيرة وكرات ثابتة وأرض الفراعنة فأل خير على الخضرّ. وقال الدولي السابق في تصريح للشروق: “حقيقة هؤلاء الشبان أبهرونا كثيرا بمستواهم العالي ويعتبر هذا المنتخب بمثابة خزان للمنتخب الأول ويعود ذلك حسب رأيي إلى الاستقرار على مستوى الطاقم الفني حيث أن تمرة العمل الجبار الذي يقوم به الثنائي محمد لاسات ومراد سلاطني جنى المنتخب ثماره في هذه الدورة، وأتوقع أن النهائي ضد الأخضر السعودي سيكون سهلا لأشبال لاسات، حيث أن رفقاء صاحب الثنائية في مرمى نسور قرطاج محمد رفيق عمر قادرون على العودة باللقب الثاني في تاريخ منتخب الشباب من أرض الفراعنة ويسيرون على خطى أشبال بلماضي، لكن النهائي سيلعب على جزئيات وارض الفراعنة فأل خير على الخضر.

وعن سؤال حول ترشيح الحارس وناس لخلافة مبولحي قال الدولي السابق: “نبيل وناس حارس نادي سانت إيتيان الفرنسي قدم كأس عربية ممتازة بمصر وتألق كثيرا خاصة ضد المغرب في ربع النهائي، إذا تمكن من صد ركلتي جزاء، حتى أن ناديه هنأه على ذلك وأشاد بادائه الكبير، وأتوقع أن بلماضي سيوجه له الدعوة مباشرة بعد مونديال قطر 2022 وهو مستقبل الخضر وخليفة مبولحي وكان صفات الحارس الكبير تتوفر فيه من قامة وبراعة في التصدي للكرات الخطيرة، وحقيقة هذا الفريق يعج بالكثير من المواهب وهذا على غرار دوغي، تيطراوي، دهيليس، عصام بوعون ومسجل الثنائية في شباك نسور قرطاج محمد رفيق عمر وآخرون.

وأضاف قائلا: “منتخب المحليين بقيادة الماجيك بوقرة سحق المنتخب الأول الليبيري بخماسية في أول ودية له إضافة إلى المشاركة الممتازة لمنتخب أقل من 20 سنة ويرجع ذلك وبصفتي مكتشف المواهب بفريق شباب بلوزداد أن الخزان الجزائري يزخر بلاعبين ممتازين تأثروا بالمنتخب الأول الذي يشرف عليه الناخب الوطني جمال بلماضي.

وعن تقييمه لمستوى أشبال بلماضي مقارنة مع المنتخبات الأوروبية المشاركة في الاورو، أشار أن الخضر وصلوا إلى العالمية: “الخضر منتخب عالمي والدليل على ذلك أنه تفوق على منتخب كولمبيا بثلاثية نظيفة، حيث أن هذا الأخير تأهل إلى نصف نهائي كوبا أمريكا المقامة بالبرازيل 2021 على حساب الاورغواي بضربات الترجيح 4-2 ويواجه غدا الأربعاء الأرجنتين، كما أن مستوى بعض المنتخبات المشاركة في الأورو ضعيف جدا وهذا على غرار ويلز وفنلندا الشمالية ومقدونيا وبولندا، وحتى إسبانيا وبطل العالم فرنسا لم يقدما ما كان منتظر منهما، وقال لو شارك زملاء نجم مانشستر سيتي رياض محرز في مثل هذه المنافسة قدموا وجها مشرفا للكرة الجزائرية بدلا عن زملاء العائد لمنتخب الديكة كريم بنزيما….الحمد لله أن مراهنتي على بلماضي كانت ناجحة، وأنه يملك شخصية قوية انعكست على نجاحه كمدرب، وهو شخص محترم ويجيد التعامل مع غرف تغيير الملابس وعقليته الاحترافية ساعدته ليكون مدربا عظيما، نظرا لنظرته الشاملة وقدرته على التعامل مع الأمور باحترافية، وأنه يدرس كل التفاصيل الصغيرة قبل فعل أي شيء، كما أنه يملك أساليب استثنائية في التدريبات وهو قادر على الذهاب بعيدا بالمنتخب في المونديال العربي بقطر 2022، كما أشيد في الأخير بوطنيته وتعلقه الكبير بالجزائر، والذي جعل المنتخب الوطني مثل عائلة كبيرة.

وعن رأيه في المونديال القطري القادم أشار بأنه يكون أصعب مونديال في التاريخ: “أتوقع أن يكون أصعب مونديال في التاريخ، بسبب نقص المنافسة للاعبين بسبب التوقف الطويل للمنافسات بسبب جائحة كورونا، كما أن منتخبنا سيكون في مرحلة بناء جديدة فهناك لاعبون قد لا يلعبون هذا المونديال بسبب تقدمهم في السن أمثال قديروة وبراهيمي وسليماني.

وعن تقييمه للرئيس الجديد للفاف أضاف أنه فأل خير على الكرة الجزائرية: “هو فأل خير على الكرة الجزائرية في عهده فزنا بثلاث وديات وتألق الفريق الوطني لأقل من 20 سنة في الكأس العربية وعاد فريق المحليين بقيادة الماجيكو إلى الساحة الدولية بسحقه للمنتخب الأول الليبيري بنتيجة 5-1 وأتوقع أن الإنجازات لم تتوقف عند هذا الحد وأنتظر الكثير وهو يسير على خطى زطشي وكأن يسير شباب بلوزداد ويعود له الفضل في عودة أبناء لعقيبة إلى الواجهة.