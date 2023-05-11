أشبال مالي يتأهّلون لِنصف النّهائي الإفريقي والمونديال

تأهّل منتخب مالي أشبال لِكرة القدم مساء الخميس لِنصف نهائي البطولة الإفريقية، وأيضا مونديال صنف أقلّ من 17 سنة.

وفاز أشبال مالي بِثلاثية نظيفة على نظرائهم من الكونغو برازافيل، لِحساب ربع نهائي “كان” الأشبال.

واحتضن ملعب “19 ماي 1956” بِعنابة أطوار هذه المباراة، تحت إدارة حكم الساحة أدالبير ضيوف من السنيغال.

وسجّلت مالي ثلاثيتها في الدقائق الـ 7 والـ 31 والـ 56، مع توقيع الهدف الثالث من ركلة جزاء.

وبِالمُقابل، أهدرت الكونغو برازافيل ركلة جزاء في الوقت بدل الضّائع (90+6).

وهكذا تأهّل منتخب مالي أشبال للمربع الذّهبي الإفريقي، وأيضا بطولة العالم.

ويُواجه منتخب مالي لِفئة أقلّ من 17 سنة نظيره المغربي في نصف النّهائي الإفريقي، بِملعب عنابة سهرة الأحد المقبل.

وسبق لِمنتخب مالي إحراز كأس إفريقيا أشبال، نُسختَي النيجر 2015 والغابون 2017. كما نشّط نهائي مونديال الفئة ذاتها، طبعة الشيلي 2015.