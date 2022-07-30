-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
موجة حر تصل 44 درجة تحت الظل بهذه الولايات
منوعات

أشجار بلاستيكية لتزيين الشوارع بمصر.. صور تحدث جدلا

الشروق أونلاين
  • 76
  • 0
أشجار بلاستيكية لتزيين الشوارع بمصر.. صور تحدث جدلا

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي، صورة ادّعى ناشروها أنّها لأشجار بلاستيكيّة استخدمت بدلاً من الأشجار الطبيعيّة لتزيين الشوارع في مدينة السادس من أكتوبر في مصر.
تبدو في الصورة أشجارٌ بلاستيكيّة خضراء موضوعة على رصيفٍ فاصلٍ وسط طريقٍ سريع.

وجاء في النصّ المرافق لها “تجميل شوارع أكتوبر بالأشجار الاصطناعية”.

حظيت الصورة بمئات المشاركات وآلاف التعليقات الساخرة والمنتقدة لهذه الأشجار.

إلا أنّ الصورة في الحقيقة لا علاقة لها بمصر.

فقد أرشد التفتيش إليها منشورة في حساب بلدية منطقة ضرية السعوديّة بالقصيم على موقع تويتر، إلى جانب صورٍ أخرى حيث لقيت انتقادات عدّة من المغرّدين.

وأوضحت البلديّة أنّها اختارت مجسّمات بلاستيكيّة للزينة بسبب قلّة المياه وكثرة الإبل والأغنام السائبة.

وقد نشرت مواقع محليّة صوراً أخرى لهذه المجسّمات.

المصدر: فرانس برس

مقالات ذات صلة
هكذا تميز بين عدوى “أوميكرون” وأمراض الصيف

هكذا تميز بين عدوى “أوميكرون” وأمراض الصيف

تعثر حفل افتتاح تيمقاد.. وزارة الثقافة تفتح تحقيقا وتمدد المهرجان لهذا التاريخ

تعثر حفل افتتاح تيمقاد.. وزارة الثقافة تفتح تحقيقا وتمدد المهرجان لهذا التاريخ

شاهد.. الرئيس الأوكراني يعتذر لزوجته في برنامج تلفزيوني

شاهد.. الرئيس الأوكراني يعتذر لزوجته في برنامج تلفزيوني

الرواية ديوان العصر وانتظر فرصتي في السينما الجزائرية

الرواية ديوان العصر وانتظر فرصتي في السينما الجزائرية

بيع ساعة هتلر بسعر خيالي في مزاد بالولايات المتحدة

بيع ساعة هتلر بسعر خيالي في مزاد بالولايات المتحدة

بطيخ سوري ضخم يدخل موسوعة غينيس.. هذه حقيقة الصورة

بطيخ سوري ضخم يدخل موسوعة غينيس.. هذه حقيقة الصورة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد