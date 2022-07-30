أشجار بلاستيكية لتزيين الشوارع بمصر.. صور تحدث جدلا

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي، صورة ادّعى ناشروها أنّها لأشجار بلاستيكيّة استخدمت بدلاً من الأشجار الطبيعيّة لتزيين الشوارع في مدينة السادس من أكتوبر في مصر.

تبدو في الصورة أشجارٌ بلاستيكيّة خضراء موضوعة على رصيفٍ فاصلٍ وسط طريقٍ سريع.

وجاء في النصّ المرافق لها “تجميل شوارع أكتوبر بالأشجار الاصطناعية”.

حظيت الصورة بمئات المشاركات وآلاف التعليقات الساخرة والمنتقدة لهذه الأشجار.

إلا أنّ الصورة في الحقيقة لا علاقة لها بمصر.

فقد أرشد التفتيش إليها منشورة في حساب بلدية منطقة ضرية السعوديّة بالقصيم على موقع تويتر، إلى جانب صورٍ أخرى حيث لقيت انتقادات عدّة من المغرّدين.

وأوضحت البلديّة أنّها اختارت مجسّمات بلاستيكيّة للزينة بسبب قلّة المياه وكثرة الإبل والأغنام السائبة.

وقد نشرت مواقع محليّة صوراً أخرى لهذه المجسّمات.

المصدر: فرانس برس