أشجع الجزائر على احتضان “كان 2025” وفتحنا باب الترشيحات

رئيس الكاف باتريس موتسيبي يتحدث من الجزائر:

كشف رئيس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم “الكاف”، الجنوب إفريقي، باتريس موتسيبي، أن ما لا يقل عن عشر دول إفريقية (10) أبدت نيتها في تعويض غينيا واحتضان كأس أمم إفريقيا 2025.

وصرح باتريس موتسيبي، أمس، خلال ندوة صحفية عقدها بفندق الشيراتون بالعاصمة الجزائرية حضرتها الشروق، على هامش عملية القرعة الخاصة بـ”شان” 2023 بالجزائر، أن هيئته اضطرت لسحب تنظيم البطولة الإفريقية من غينيا بسبب عدم جاهزيتها لاحتضان هذا الحدث الرياضي، مشيدا رغم ذلك بالمجهودات التي بذلتها سلطات هذا البلد.

10 دول ترغب في الترشح لاحتضان “كان” 2025

وقال رئيس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم أنه بناء على قرار سحب تنظيم البطولة من غينيا، تقرر إعادة فتح باب الترشح للبلدان التي ترغب في استضافة هذه المنافسة.

في ذات السياق، ومن دون الكشف عن أسماء البلدان، أكد رئيس الكاف أن 10 دول إفريقية أبدت رغبتها في احتضان الحدث الكروي القاري وتعويض غينيا.

الرئيس تبون يحب كرة القدم.. لقد قلت له بلدكم يتوفر على لاعبين مميزين

وفي ذات الصدد، دعا موتسيبي الجزائر لتقديم ترشحها لاحتضان العرس الكروي بدلا من غينيا، معتبرا أنها جاهزة وتملك كل الإمكانات لذلك، قائلا: “أشجع الجزائر على الترشح لاحتضان “كان” 2025، لأنها جاهزة من كل النواحي…” قلت للرئيس “جهيد” .

وأضاف في نفس السياق: “لقد فتحنا باب الترشيحات للدول الراغبة في احتضان كأس إفريقيا 2025، بدايةً بداية من اليوم.. وأؤكد أننا سنواصل اعتماد النظام السابق، بخوض المسابقة بـ24 منتخبا” قال المسؤول الأول عن الكرة الافريقية.

سنواصل الاعتماد على النظام النظام السابق ببطولة بـ24 منتخبا

وقد أبدت بعض الدول نيتها في خلافة غينيا، فبالإضافة الى الجزائر مثل ما أكده رئيس الفاف جهيد زفيزف مؤخرا، فإن موريتانيا، أوغندا، تنزانيا، بوتسوانا، ناميبا، السينغال يريدون خلافة غينيا، غير أن القرار النهائي سيعلن عنه في مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر مثل ما أكده مصدر من الكاف للشروق.

من جهة أخرى، وبخصوص جاهزية الجزائر لاحتضان كأس إفريقيا للمحليين، أبدى رئيس الكاف ارتياحه الكبير للظروف التي وقف عليها تحسبا لكأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين، معتبرا أنها ستعكس التطور الكبير الذي عرفته الكرة الإفريقية: “أنا واثق من نجاح كأس إفريقيا للاعبين المحليين بالجزائر، لأنني رأيت البنى التحتية الضخمة لهذا الحدث كأس إفريقيا للاعبين المحليين بالجزائر فرصة سانحة لإظهار جودة كرة القدم الإفريقية، هناك استعداد وحماس لدى رئيس الفاف زفيزف، جعلني أثق في نجاح الشان المقبل” قال موتسيبي.

وخلال حديثه عن الجزائر، أشار موتسيبي إلى اللقاء الذي جمعه برئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي قال أنه يحب كرة القدم: “خلال لقائي بالسيد رئيس الجمهورية كان لي انطباع أنه رئيس يحب كرة القدم.. لقد قلت له بلدكم يتوفر على لاعبين مميزين في كرة القدم”.

إلى ذلك، قال المسؤول الأول على الهيئة الكروية الإفريقية أن المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022 بقطر مطالبة بتقدم أحسن صورة لكرة القدم الإفريقية، قائلا: “الكرة افريقية مطالبة بالتطور أكثر وعلى المنتخبات المشاركة في مونديال قطر التألق”.

من جهة أخرى، وفي رده على بعض الانتقادات الموجهة للتحكيم الإفريقي، أكد باتريس موتسيبي أن هدفه الأول هو إعادة الهيبة للكرة الإفريقية وإصلاح التحكيم الإفريقي: “على الجميع احترام الكرة الإفريقية وسنعمل على إصلاح التحكيم الإفريقي” قال رئيس الكاف.

وفي سؤال عن رأيه في كأس إفريقيا الأخيرة التي احتضنتها الكاميرون، قال رئيس الكاف أنها جرت في ظروف عادية رغم اعترافه بعديد النقائص التي عرفتها البطولة.

يذكر أن رئيس الكاف “باتريس موتسيبي” كان حل بالجزائر في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة، وهذا للإشراف على قرعة “شان” 2022 بالجزائر، وكان في استقباله رئيس الفاف جهيد زفيزف.

جدير بالتذكير، أن النسخة القادمة من كأس أمم إفريقيا 2023 ستجرى بكوت ديفوار، وتم تأجيلها إلى جانفي 2024، في انتظار اختيار البلد الذي سيخلف غينيا في احتضان “كان” 2025.