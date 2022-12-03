أشقاء يخطفون فلاحا من حقله ويعذبونه في سكيكدة

اتهموه بسرقة ربع مليار سنتيم من والدهم

سلطت، محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء سكيكدة، الخميس، عقوبات في حق ثلاثة أشقاء منهم فلاح وتاجر وبطال، ينحدرون من بلدية السبت، شرق ولاية سكيكدة، تتراوح أعمارهم ما بين 40 و44 سنة، عقوبات تتمثل في السجن النافذ لمدة 3 سنوات حبسا نافدا، على خلفية متابعتهم بجناية خطف شخص عن طريق العنف والتهديد مع تعريضه للتعذيب والعنف الجسدي من أجل تنفيذ شرط أو أمر، فيما برّأت ساحة المحكمة الشقيقين الآخرين من نفس الجريمة التي طالت فلاحا وجهت له سهام الاتهام في قضية سرقة ربع مليار سنتيم من أبيهم.

ويتلخص ملف هذه القضية – حسب ما دار في جلسة المحاكمة – أنه بعد سرقة 225 مليون سنتيم، ملك لوالد المتهمين الخمسة في قضية الحال، وذلك بقرية بنديش عمار، ببلدية عزابة، شرق ولاية سكيكدة، ومنذ البداية وجه الأشقاء، سهام الاتهام للضحية “ز. م”، وهو فلاح، حيث أصبحوا يترصدون تحركاته ويطالبونه بإرجاع المبلغ فورا، وفي يوم الحادثة الموافق للتاسع من شهر أوت لسنة 2021، توجهوا إلى بستان الضحية الواقع بقرية أم النحل، من أجل البحث عن المال المسروق من منزل أبيهم، وفي طريقهم تصادفوا معه، أين كان الضحية على متن دراجة نارية، أين قاموا بالتحدث معه ونصحوه بإرجاع الأموال المسروقة حتى لا يناله أذى منهم، وحينما وقعت ملاسنات بينهم، وجه المتهم “غ. ح. ب” لكمة قوية للضحية، ثم أرغموه بالركوب في الشاحنة وبعد صعوده، قفز الضحية من الشاحنة وفرّ، فقام حينها المتهم “غ. ح. ب” بإرجاعه، ثم توجّهوا به إلى بلدية السبت، وفور وصولهم تلقوا اتصالا هاتفيا من طرف فرقة الدرك الوطني بالمنطقة، ليتوجهوا إلى مقر الفرقة، تاركين الضحية داخل الشاحنة، مع العلم أن زوجة الضحية وشقيقيه تقدموا من جهتهم إلى مقر الفرقة بنفس التاريخ من أجل إبلاغهم عن اختفاء الضحية، مرجحين اختطافه من طرف الإخوة الأشقاء المتهمين في قضية الحال.

وخلال جلسة المحاكمة، أنكر جميع المتهمين ما نسب إليهم، مؤكدين سرقة أموال معتبرة من داخل بيت أبيهم، وتم الاشتباه في الضحية وشقيقيه الذين يمتلكون بستانا بقرية أم النحل ببلدية السبت، وبعد أن وردت معلومات إليهم بأنه يخبئ المبلغ المسروق هناك، قاموا في الفترة المسائية ليوم الواقعة بالتوجه هناك، قصد البحث عن أموال والدهم المسروقة، وفور وصولهم تصادفوا مع الضحية يتقدم إلى بستانه على متن دراجة نارية فتحدثوا معه، وأكد لهم بأنه سيُرجع المبلغ حسب أقوالهم أمام القاضي، حيث اعترف بعضهم بضربه باللكمات، ومحاولة نقله للمستشفى على متن سيارة، من جهته الضحية أكد بأن المتهمين في قضية الحال هم من اعتدوا عليه، حيث كان يوم الحادثة يقود دراجته النارية متوجها إلى حقله كعادته، من أجل قيامه بأعماله الفلاحية، ليتم توقيفه من طرف المتهمين، وحينها انهالوا عليه بالضرب في مختلف أنحاء جسمه بالحجارة وبمطرقة وعصا خشبية، على خلفية اتهامه بسرقة أموال من بيت والدهم والتي نفاها أيضا، ثم قاموا بوضعه في الصندوق الخلفي لسيارة ثم نقلوه إلى دوار الكحايلية، مهددين إياه بحرقه بالبنزين في حال عدم إرجاع المال المسروق، وبعد الإبلاغ من طرف عائلته تم توقيفهم من طرف رجال الدرك.

من جهتها النيابة العامة، أكدت بوجود قرائن تثبت ارتكابهم جناية اختطاف شخص وتعذيبه بدليل تصريحاتهم أثناء استجوابهم، وبأن الضحية تعرض لعدة أضرار جسمانية منها كسور وكدمات وجروح، أين منح له الطبيب الشرعي عجزا عن العمل مدته 45 يوما، وهو ما يثبت تعرضه للتعذيب من قبل المتهمين عند خطفه، وهذا لتنفيذ أمر وشرط المتمثل في إرجاع المال المسروق المقدر بـ225 مليون سنتيم، والتمس سجنهم جميعا لمدة 15 سنة، وبعد فترة المداولة أصدر الحكم المذكور أعلاه.