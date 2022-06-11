“أشكر رئيس الجمهورية على دعمه الدائم.. ودورة وهران ستعرف نجاحا كبيرا”

محافظ الألعاب المتوسطية وهران.. محمد عزيز درواز:

أشاد محافظ الألعاب المتوسطية وهران 2022، محمد عزيز درواز، بجهود رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الدائمة من أجل إنجاح الألعاب المتوسطية، التي ستحتضنها “الباهية” وهران في الفترة ما بين 25 جوان إلى 6 جويلية المقبل، في نسختها 19، بالنظر إلى كل الإمكانات التي وضعها تحت تصرف اللجنة المنظمة، فضلا عن تذليل كل الصعاب التي اعترضت اللجنة في عملها.

وقال درواز إن الدعم الدائم من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من خلال رفع كل العراقيل التي اعترضت عمل اللجنة منذ البداية، فضلا عن التسهيلات التي قدمها من خلال وضع طائرات عسكرية تحت تصرف اللجنة لنقل كل تجهيزات الوفود المشاركة في العرس الرياضي الكبير الذي ستحتضنه وهران بعد أيام قلائل، حيث قال درواز في هذا الصدد “في بادئ الأمر لا يفوتني أن أشكر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على كل الجهود التي بذلها من أجل إنجاح التظاهرة ومن ثم الاهتمام الذي خصصه للألعاب المتوسطية، من خلال رفع كل العراقيل والمعوقات التي اعترضتنا، كما أغتنم الفرصة أيضا لأشكر وزارة الدفاع الوطني على مساعدتها لنا في نقل معدات الوفود المشاركة بتخصيص طائرات لنقل عدد كبير من معدات الدول المشاركة في الألعاب”.

وأضاف درواز أن الألعاب المقبلة ستحقق مشاركة قياسية من حيث عدد الرياضيين المشاركين وكذا المسيرين وحتى الحكام، والذي ينتظر أن يصل العدد فيه إلى 6000 مشارك، وهو رقم قياسي ومخالف لكل التوقعات وكذا الأرقام في الألعاب المتوسطية السابقة، ما يعني أن المشاركة في ألعاب وهران ستحقق رقما قياسيا، حيث قال درواز، على هامش الندوة الصحفية التي عقدها، السبت، في مركب 5 جويلية الأولمبي، ومن تنظيم المنظمة الوطنية للصحفيين الرياضيين الجزائريين “العدد الإجمالي لقائمة المشاركين المسجلين لنسخة ألعاب البحر المتوسط في وهران وصل إلى أكثر من 5400 مشارك وسيصل 6000 كعدد إجمالي في حال احتساب الحكام”، قبل أن يضيف درواز قائلا “عدد المشاركين فاق كل التوقعات، ما يعني أننا حطمنا رقما قياسيا في تاريخ الألعاب المتوسطية، وهو أمر يعكس ثقة دول البحر الأبيض المتوسط “.

أما بخصوص حفلي الافتتاح والاختتام لهذه الدورة، فقد أكد منشط الندوة سيكونان في مستوى تطلعات كل الشعب الجزائري وسكان مدينة وهران على وجه الخصوص الذين يعشقون الفن، رافضا في ذات الوقت منح أسماء الفنانين الذين سيحيون حفلي التظاهرة، ليكتفي بالقول إنه ستكون عديد “المفاجآت” قائلا “حفل الافتتاح سيكون مميزا وفي مستوى تطلعات الشعب الجزائري ورئيس الجمهورية”.

وعن عملية اقتناء التذاكر من قبل الجماهير التي ترغب في متابعة الألعاب عن قرب، قال درواز إن اقتناء التذاكر سيكون بنفس الطريقة التي تمت بها عملية اقتناء تذاكر مباراة الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 والتي جمعت المنتخب الوطني بمنتخب أوغندا بداية الشهر الحالي، وهو الأمر الذي سيسهل دخول الجماهير، في وقت سيتم بحر الأسبوع الحالي تحديد قيمة التذاكر التي ستقتنى من الشبابيك من قبل الجماهير التي لم تقم بالعملية عن طريق الإنترنت قال محافظ الألعاب المتوسطية.

كما أفاد درواز أيضا بتذليل كل العقبات والصعاب من أجل تسهيل دخول الوفود المشاركة إلى الجزائر، وبالخصوص الدول التي توترت علاقاتها مع الجزائر في الفترة الماضية، مؤكدا أن دخول التراب الوطني في الفترة التي تسبق انطلاق الطبعة 19 من الألعاب المتوسطية سيكون عن طريق رحلات مستأجرة.