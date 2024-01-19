أشهر مشاكل البشرة بعد الوضع .. وهذه نصائح الخبراء للتمتع بالنضارة والصفاء

تبدأ هرمونات جسم المرأة في حركتها غير الاعتيادية ابتداء من أول أسبوع الحمل، وتزيد بتقدمه، وتصل أوجها عند الولادة، محدثة معها تغييرات كثيرات على مستوى الجسم، وبالتأكيد، فإن ما يظهر منها على بشرة الأم هو الأكثر بروزا في هذه المرحلة، حيث يعاني الجلد غالبا من مختلف المشاكل التي ربما لم تكن لتصادفها المرأة في حالاتها العادية، ليصبح التخلص منها هوسها الأكبر بعد وضع مولودها بسلام.

بقع الكلف

يعد أكثر مشاكل البشرة الشائعة بعد الولادة، وهو عبارة عن ظهور بقع بنية اللون أو يتراوح لونها بين الأزرق والرمادي، هذه البقع قد تظهر كبيرة ومسطحة أو صغيرة ومتفرقة على سطح البشرة، تماما كما هي الحال مع بقع النمش المعروفة، غير أن الكلف ينتشر في أماكن أخرى مثل الذقن، فوق الشفاه العليا، وعلى الجبهة أيضا، بالإضافة إلى الأماكن المعتادة، الخدين والأنف والأذنين، وهذا ما يمنحه تسمية قناع الحمل لتوزعه على كامل الوجه لدى الكثير من النساء.

لا توجد أسباب ظاهرية أثبت أنها من يقف خلف ظهور بقع الكلف لدى المرأة الحامل، أو النفساء، مع هذا، فإن العلاقة بينها وبين الاضطراب الهرموني واضحة، حيث إن زيادة مستويات هرموني الإستروجين والبروجسترون، بالإضافة إلى الهرمونات المنشطة للخلايا الصباغية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل يزيد من إنتاج صبغة الميلانين في البشرة… وهذا، ما يفسر اختفاء الكلف تلقائيا بعد الولادة، وحتى من دون استعمال أي علاجات لدى الكثير من السيدات، بينما تحتاج البقية لعناية خاصة بالبشرة من أجل القضاء عليه نهائيا.

حب الشباب

قد يستغرب البعض من ظهور حب الشباب على المرأة الحامل واستمراره إلى ما بعد الولادة، رغم انقضاء فترات طويلة جدا على انقطاعه وعدم ظهوره على بشرتها، والسبب راجع إلى:

غياب الترطيب

عدم شرب كمية كافية من الماء بعد الولادة قد يجعل البشرة عرضة للجفاف، ما يسمح بدخول الجسيمات الغريبة إليها وزيادة ظهور حب الشباب، ثم إن الحالة النفسية الموسومة بالتوتر والضغوطات بعد وضع المولود الجديد وخاصة في الأسابيع الأولى، من شأنها أيضا أن تسبب جفاف الجلد، وظهور عدة مشاكل من بينها حب الشباب.

اضطراب الهرمونات

الارتفاع المُفاجئ لهرمون البروجسترون، وبقاؤه في مستويات عالية حتى لمرحلة ما بعد الولادة، يعد سببا رئيسيا لظهور حب الشباب، كما أن اضطرابات أخرى تمس مختلف هرمونات جسم المرأة يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على إفرازات البشرة من الدهون التي تعد مسؤولة عن بروز البثور.

للتخلص السريع من حب الشباب بعد الولادة، فإن أول خطوة تلتزمين بها هي اعتماد نظام غذائي خال من الدهون، ابتعدي عن الأطعمة المقلية في الزيت، وتلك التي تدخل الزبدة غير الطبيعية في تركيبتها كبعض الحلويات التقليدية، وإذا كنت تعانين من حساسية المكسرات فيرجى الابتعاد عنها أيضا رغم فوائدها.

استشيري أخصائيا في طب الجلد في حال لم يختف حب الشباب بعد الولادة بأسبوعين، سوف يقدم لك الغسول المناسب لبشرتك، مع كريمات تساعد على تنظيف وغلق المسام، وربما سوف تحصلين كذلك على عقاقير لتنظيم الهرمونات، لكن حذار من كونها لن تتلاءم مع حبوب منع الحمل، لهذا، يجب أخذها من طبيب لتفادي أي مضاعفات صحية.

علامات التمدد

يزداد وزن المرأة بشكل تلقائي خلال الحمل، وبخاصة منطقة البطن أين ينمو الجنين تدريجيا، والثديين اللذين يزيد حجمهما بفعل تغير الهرمونات، خلال هذه الفترة يتمدد الجلد ليتلاءم مع الوضع الجديد، ثم فجأة وبعد الوضع يحاول البطن ليعود إلى حجمه، ويفرغ الثديان من الحليب لمرات عديدة في اليوم، ما يخلف مظهرا محرجا لغالبية النساء بعد الولادة، بحيث ينكمش الجلد ويبدو تقريبا كبالون مفرغ من الهواء، وقد يستغرق الوقت مدة طويلة لتختفي هذه العلامات، لكن ليس بشكل نهائي، حيث يتحول لون تلك العلامات التي تشبه التشققات من اللون البني والأرجواني إلى الوردي الفاتح أو الأبيض.

لعلاج علامات التمدد، أو لنقل التخفيف منها قدر الإمكان، تنصح الأم الجديدة بالتزام الترطيب اليومي، مع تفادي تقشير المنطقة خلال الاستحمام، وتفادي الماء الساخن أيضا، كما يوصي الخبراء بشرب الكثير من الماء وملازمة التمارين الرياضية التي تبني الكتلة العضلية في منطقة البطن وتشد الثديين.

نصائح العناية بالبشرة بعد الولادة

لا مفر من ظهور مشاكل البشرة خلال فترتي الحمل والنفاس، لكن الوقاية والعناية يمكن أن تجنبك استمرارها وتأزمها لذا ينصحك المختصون بـ:

استخدام كريم مناسب لما تحت العينين، بالإضافة إلى شرب كميات كافية من الماء وأخذ قيلولة قصيرة خلال اليوم، لتفادي الهالات السوداء وانتفاخ العينين.

استخدمي واقي الشمس باستمرار، تجنبي التعرض لأشعة الشمس المباشرة خاصة في الساعات الأولى من اليوم.

مهما كان برنامجك مضغوطا، حاولي ألا تهملي روتين العناية بالبشرة، بحيث تستخدمين منتجات مناسبة لنوع بشرتك، بالتجربة أو باستشارة خبير، غسول الوجه، كريمات الترطيب التي تحتوي على فيتامين هـ وزبدة الكاكاو للتخفيف من مظهر علامات التمدد والماسكات..

النوم ليلا مهم جدا، وهو لوحده علاج للكثير من مشاكلك في هذه الفترة، فلا تضيعي أي فرصة للخلود إلى الفراش في جو هادئ.

اطلبي من طبيبك وصفة للمكملات الغذائية التي تساعد جسمك في هذه المرحلة، فكونه صحيا من الداخل ينعكس على نضارة وصفاء بشرتك.