أشهر 7 نساء من أصول عربية أسّسن علامات تجارية عالمية

كشف موقع فوربس عن قائمة تتضمن 7 نساء ينحدرن من أصول عربية أسّسن علامات تجارية عالمية، خاصّة بالأزياء، خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتوجد على رأس هذه القائمة اللبنانية الأمريكية ريم عكرة التي تملك علامة دار أزياء تحمل اسمها، قامت بتأسيسها عام 1997، حين كانت لا تزال طالبة في الجامعة الأمريكية ببيروت. وقد عرضت تصميماتها للمرة الأولى في أول عرض أزياء لها بعد 10 أيام فقط من ذلك الحفل.

وتقف الأردنية الرومانية أمينة معادي في المرتبة الثانية على هذه القائمة، حيث أسّست عام 2018، علامتها التجارية الخاصة بالأحذية، وذلك بعد أن تركت وظيفتها كمؤسّسة مشاركة ومديرة إبداعية لعلامة الأحذية الفاخرة (أوسكار تاي) في ميلانو الإيطالية. وقد جذبت أحذيتها ذات العكب العالي عددا من المشاهير مثل كيم كارداشيان، وجيجي حديد، ودوا ليا، وليدي غاغا.

وشاركت معادي في تصميم حذاء لعلامة الفنانة ريانا التجارية (فانتي)، التي بلغت قيمتها ملايين الدولارات في 2020.

وجاءت في المرتبة الثالثة اللبنانية نور حمور صاحبة العلامة التجارية الخاصة بالسترات الجلدية ومنتجات جلدية أخرى، مقرُّها فرنسا. وقد ارتدى منتجاتها عدد من المشاهير، على غرار جيجي حديد، وكايلي جينر، وكيندل جينر، وهيلي بيبر، ووكاردي بي.

أمّا السعودية سارة آل سعود، فقد أسّست رفقة أختها، علامتها التجارية التي تحمل اسم ((Death By Dolls، عام 2008، في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد ارتدى تصميماتها العديد من المشاهير أمثال جينيفر لوبيز، وبيونسيه، ووكايلي جينر، ودوجا كات، وميغوس، وكاردي بي، وغيرهم.

وتخطط آل سعود للتوسع في منطقة الشرق الأوسط، إذ قامت بتنظيم أول عرض أزياء لها في دبي في مارس 2022، كجزء من أسبوع الموضة العربي.

أمّا الإماراتية عبير العتيبة، التي تقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، فقد أسّست علامتها التجارية SemSem))، عام 2015. وقد بدأت العتيبة حياتها المهنية كمهندسة مدنية، قبل أن تؤسس علامتها التجارية في أمريكا. وقد استوحت علامتها التجارية من اسم ابنتها الصغيرة سامية، وهي تصنع تصميمات متكاملة للأمهات والفتيات.

وتوجد على القائمة أيضا اسم الأردنية آية المفلح التي تقيم ببريطانيا. وقد أسّست آية علامتها التجارية عام 2014، باسم Ishimmer)) الخاصة بالرموش الصناعية، في الأردن، وكانت تعمل بمفردها للترويج لها والتعبئة والبيع عبر الانترنيت. وفي عام 2019، أعادت إطلاق علامتها التجارية في بريطانيا، حيث حقّقت نجاحا لافتا. وفي عام 2021، أطلقت العلامة (Virtual Lash)، التي تتيح للعملاء تجربة الرموش افتراضيًّا قبل شرائها.

وتوجد على هذه القائمة أيضا المغربية الأمريكية بشرى الزهراوي دروزة صاحبة العلامة التجارية (Aurate New York)، التي أسّستها رفقة رائدة الأعمال الهولندية صوفي كان، وهي مختصّة في مجال المجوهرات. وقد ارتدى مجوهراتها مشاهير أمثال جوليا روبرتس، وآن هاثاواي، وغابرييل يونيون، وكيري واشنطن، وبريانكا شوبرا، ولوسي هيل. وتستخدم علامة المجوهرات المستدامة الذهب المعاد تدويره الذي يطوّر من مادة ذهبية موجودة مسبقة. وتشغل بشرى الزهراوي دروزة أيضا منصب عضو مؤسّس في برلمان الطفل المغربي، وهي مبادرة أطلقتها اليونسكو عام 1999.