أشياء عليك تجنب تركها في السيارة خلال فصل الشتاء!

مع انخفاض درجات الحرارة، تصبح السيارة التي لا تتوفر على التدفئة، مكانا غير مناسب للاحتفاظ ببعض الأشياء التي تتلف بسرعة، وتؤثر على المركبة.

ومن بين هذه الأشياء، الأدوية التي تفقد فاعليتها إذا أصبحت باردة جدا، والمشروبات المعلبة التي قد تنفجر في السيارة.

وفيما يلي 11 عنصرا لا يجب الاحتفاظ به في السيارة خلال أشهر الشتاء:

هاتف محمول

ينصح مصنعو الهواتف المحمولة بعدم تخزين منتجاتهم في درجات حرارة أقل من الصفر،لأن ذلك يضعف أداء بطاريات الليثيوم أيون التي تشغل العديد من الهواتف المحمولة في البرد القارس.

النباتات

النباتات المنزلية ليست مهيأة للبقاء في صندوق السيارة لمدة طويلة خاصة مع انخفاض درجات الحرارة، حيث يمكن أن تتعرض للتلف.

البيض

لا تعرّض البيض للبرد الشديد لأنه قد يتجمد في قشرته ثم يتشقق.

الأطفال والمسنون

الأطفال وكبار السن عادة ما يستسلموا بسهولة للمشاكل المتعلقة بالطقس البارد في السيارة، مما يساعدعلى انخفاض درجة حرارة أجسادهم بسرعة.

وثائق مهمة

الاحتفاظ بالوثائق المهمة داخل السيارة خلال فصل الشتاء يمكن أن يؤدي إلى تلفها بسبب الرطوبة، أو بسبب تسرب مياه الأمطار والثلوج.

نظارات

لا تترك نظارتك في السيارة، لأن الحرارة والبرودة يمكن أن تؤثران على الإطارات، ويمكن أن يتسبب البرد الشديد في انكسار الزجاجات.

الأجهزة الالكترونية

يؤثر البرد على عمر بطارية الأجهزة الالكترونية، ويؤدي إلى تلف المعالجات، لذلك من المهم عدم تركها في السيارة، وفقا لموقع amilyhandyman.

منظفات منزلية

يمكن أن تتجمد المنظفات المنزليةوتشقق العبوات البلاستيكية لتتسرب المواد الكيميائية داخل السيارة، أما بعض المنظفات، مثل صابون الغسيل، يمكن أن تتكتل بعد ذوبانها، مما يجعلها تفقد فعاليتها.

الأدوية

الأدوية حساسة لدرجات الحرارة القصوى ويمكن أن تفقد فعاليتها إذا أصبحت باردة جدا، أما الأدوية السائلة، مثل شراب السعال، وقطرات العين، والأنسولين، لديها فرصة أكبر للتجميد وتصبح غير فعالة.

من الأفضل أن تأخذها إلى منزلك أو تتركها في محفظتك أثناء يومك.

المشروبات المعلبّة

قد تؤدي درجات الحرارة الساخنة والباردة الشديدة إلى انفجار العلب،وبالتالي لن تعود سيارتك كما كانت بعد تنظيف الآثار اللزجة التي خلفتها قنبلة الصودا.

خزان الوقود

عندما تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون درجة التجمد، لا يجب ترك سيارتك بخزان وقود شبه فارغ لأنهقد تتجمد خطوط الوقود، مما يسبب مشاكل في سيارتك. احتفظ دائما بخزان الوقود ممتلئا إلى النصف على الأقل لتجنب المواقف التي لا تعمل فيها سيارتك، بحسب موقع motorbiscuit.