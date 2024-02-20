أشياء يجب إعدادها في المطبخ قبل رمضان؟

تستعد ربات البيوت الجزائريات هذه الأيام لاستقبال شهر رمضان بمجموعة من التدابير التي تساعدهن على توفير الوقت والجهد، خاصة بالنسبة للموظفات.

وتفضل الكثير من السيدات تخزين بعض الأطعمة في المجمّد بغرض الاستفادة منها خلال شهر الصيام، وشراء المستلزمات الخاصة بالطهي قبل أن ترتفع أسعارها ويكثر عليها الطلب.

تجهيزات المجمد

هناك مجموعة من التجهيزات الخاصة بالمجمد، والتي يمكن الاستعانة بها في قبل شهر رمضان المبارك وهي:

– إعداد أوراق ” الذيول ” وحشوها وتخزينها.

– شراء كمية من الطماطم والقيام بتجهيزها كصلصة وتعبئتها في أكياس نظيفة والاحتفاظ بها في المجمد.

– تجهيز الخضروات مثل البازلاء، والخرشوف والتي تحتاج إلى وقتلإعدادها

-إعداد كمية من عسل الحلويات(الشربات) ووضعها في الثلاجة، حتى يتم استخدامهاعند الحاجة.

– تحضير كمية من “البياشميل” ووضعها في المجمد وإخراجها منها قبل الوجبة بساعتين، وفق موقع mhtwyat.

ماذا عن الخضار الطازجة؟

– بالنسبة للخضار الورقية يمكنك غسلها جيدا وتعقيمها، وبعد أن تجف تماما، استخدمي المناديل الورقية الخاصة بالمطبخ للفها قبل إدخالها الى الثلاجة، وبذلك تضمنين استمراريتها لأطول فترة ممكنة.

– أمّا أنواع الخضار الأخرى، كالطماطم، الليمون، القرنبيط، وغيرها، فننصحك بغسلها وتعقيمها ومن ثمّ وضعها في علب بلاستيكية داخل الثلاجة، إذ من المفضل عدم تقطيعها إلّا قبل ليلة واحدة من تحضير الأطباق، بحسب موقع sohati.

أشياء يجب إعدادها في المطبخ

من المهم إعداد المطبخ قبل الأوان، حتى تقتصر مهمتك في رمضان على الطبخ فقط، وليس الترتيب والتنظيف، لذلك يجب:

– تنظيف معدات وأدوات المطبخ والتخلص من المواد التي لا تلزمك لإفساح المجال لتلك التي سوف تحتاجينها أثناء شهر الصيام.

– فحص صلاحية الأطعمة والأغذية الموجودة أصلا والتخلص من تلك المنتهية الصلاحية.

– التأكد من كافة معدات وأدوات المطبخ لإحضار ما نقص منها.

– وضع قائمة بالنواقص التي سوف تحتاجينها خلال رمضان، والتسوق من أجل إحضارها، وبالطبع مع الأخذ بعين الاعتبار ما تحبه العائلة من أطعمة وأغذية.

– محاولة وضع قائمة بالأطعمة التي من المتوقع أن تقومي بتحضيرها أثناء أيام الشهر الفضيل اختصارا للوقت لاحقا، وفق موقع webteb.

إعداد الوجبات

إليك بعض النقاط الهامة التي عليك أخذها بعين الاعتبار عند الطبخ في رمضان:

-اختيار طرق الطهي الصحية، مثل : الطهي بالبخار، والشوي، وتجنب القلي قدر المستطاع.

– التأكد من صلاحية الأغذية قبل استخدامها بالطهي دائما، ليس بتاريخ انتهاء الصلاحية فقط بل شكل الغذاء ورائحته.

-القيام بنزع جلد ودهون الدجاج واللحوم قبل القيام بطهيها.

-استخدام الألبان ومنتجاتها قليلة الدسم، بحسب موقعwebteb.

نصائح قبل اشتراء مستلزمات رمضان

– احرص دائما الحصول على فاتورة لتحمي بها نفسك وتضمن حقوقك.

– لا تشتري السلع المجهولة ولا تنساق وراء الإعلانات المغرية.

– تأكد من مصدر وصلاحية المنتجات قبل الشراء.

– استهلك بوعي واشتري قدر احتياجاتك فقط واقتصد فرمضان شهر الاعتدال والاقتصاد وليس الإفراط والتبذير.

نصائح للتاجر

– اعطي المستهلك فاتورة صحيحة شاملة

– التزم بقواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة.

– التزم بالإعلان عن الأسعار بشكل واضح.

– لا تضلل ولا تخدع ولا تغش إن كنت بائعا لسلعة معينة، فأنت مستهلك لسلع أخرى.

– إياك وحبس أو إخفاء أي منتج أو سلعة بهدف المغالاة في الأسعار.

– التزم بالقانون حتى لا تقع تحت طائلته، وفقا لما أوصت به المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، وفق ما جاء في الحساب الرسمي للمنظمة الجزائرية لحماية المستهلك.