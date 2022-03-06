أشيو “يثور”.. ويؤكد تعرض اتحاد العاصمة لـ “مؤامرة”

على خلفية عدم احتساب غربال لهدف شرعي لفريقه

فجر المدير الرياضي لاتحاد العاصمة، حسين أشيو، قنبلة من العيار الثقيل، عندما تحدث عن تعرض فريقه لمؤامرة من قبل بعض الأطراف، بهدف تحطيم الاتحاد، على خلفية رفض الحكم غربال هدفا شرعيا في مواجهة فريقه ضد شبيبة الساورة، على ملعب “عمر حمادي”، لحساب الجولة 20 من الرابطة المحترفة الأولى، التي انتهت بالتعادل السلبي، ليهدر بذلك الاتحاد فرصة العودة إلى وصافة البطولة، بمجموع 34 نقطة في الصف الثالث.

ولم يتمالك أشيو أعصابه، خلال حديثه إلى الصحافة، عقب نهاية المباراة، مؤكدا أن حكم المباراة غربال حرم الفريق من هدف شرعي، بحجة تواجد مسجل الهدف في وضعية تسلل، قبل أن يكشف المستور وما يحدث في بيت “سوسطارة”، من خلال رغبة بعض الأشخاص تحطيم الفريق. وقال أشيو، في هذا الصدد: “أستغرب الحملة التي صرنا نتعرض لها، ونحن نحتل الصف الثالث، تعادلنا أمام شبيبة الساورة ولم نخسر. المشوار لا يزال طويلا إلى غاية شهر جوان المقبل”، قبل أن يتحدث عن الهدف الملغى من قبل الحكم غربال، ويكتفي بالقول: “حسبنا الله ونعم الوكيل.. تريدون تحطيمنا”.

وليست المرة الأولى التي يشكو فيها أشيو الأوضاع المزرية التي يمر بها الفريق، بل سبق له الحديث عن خبايا البيت العاصمي، من خلال التطرق إلى تحضيرات الفريق في بداية الموسم، التي وصفها بغير الكافية لفريق سينافس على لقب البطولة.

ويمر أشيو بفترة صعبة، في الآونة الأخيرة، عقب الحملة الشرسة التي بات يتعرض لها من قبل مناصري الفريق، الذين صاروا يطالبونه بالرحيل، خصوصا عقب تعاقد الفريق مع المدرب الصربي زلاتكو كارموبيتش، محملين إياه مسؤولية تلك الصفقة، بعدما كان الفريق يسير بشكل جيد مع المدرب المساعد، عز الدين رحيم، الذي خلف الفرنسي دونيس لافان المستقيل.