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جواهر

أصالة نصري تصبح جدة.. وهذا ما قالته بعد ولادة أول حفيدة لها من ابنتها شام!

جواهر الشروق
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أصالة نصري تصبح جدة.. وهذا ما قالته بعد ولادة أول حفيدة لها من ابنتها شام!

أعربت المطربة أصالة نصري عن فرحتها بولادة حفيدتها الأولى من ابنتها شام الذهبي، وطالبت جمهورها ومتابعيها بالدعاء لهما.

وشاركت الفنانة السورية متابعيها عبر إنستغرام، صورة مكتوباً عليها: “الحمد لله الذي وهبني حفيدتي الأولى.. جيهان أحمد هلال.. ابنة روحي ووطني ودنياي وفخري شام”.

وأضافت: “ادعوا لها أن يحفظها الله ربّي، ويُنبتها نباتاً حسناً، وأن يملأ قلبها حبّاً، وأن يجعل أيامها حلوة هي وكلّ أولاد العالمين”.

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Une publication partagée par Assala (@assala_official)

من جانبها قالت شام الذهبي عبر حسابها على إنستغرام: “الحمدلله الذي أكمل فرحتي، رزقت اليوم بمولودتي الأولى جيهان أحمد هلال، ادعوا لنا أن يحفظها ربي وينبتها نباتا حسنا، وأن يملأ قلبها حبا، وأن يجعل أيامها حلوة هي وكل أولاد العالمين”.

وكانت شام الذهبي، قد تصدرت الترند خلال الأيام الماضية بعد ظهورها في جلسة تصوير استعرضت فيها حملها، وكشفت والدتها في حفلها بدبي الذي أحيته الأسبوع الماضي عن انتظارها لأول أحفادها.

يذكر أن أصالة نصري كانت متزوجة من أيمن الذهبي، وأثمر زواجهما عن ولد وبنت هما خالد وشام، لكنهما انفصلا عام 2005، ثم تزوجت من المخرج طارق العريان وأنجبت منه توأماً هما آدم وعلي، ليقع الطلاق أيضاً في يناير 2020 بعد زواج دام 14 عاماً.

إلا أنها عادت وتزوجت مرة أخرى في سبتمبر 2021، من فائق حسن.

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