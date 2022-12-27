أصالة نصري تقع في فخ السطو على التراث الجزائري
وقعت الفنانة السورية أصالة نصري في فخ السطو على التراث الجزائري، من خلال أغنيتها تشاركها فيها الفنانة المغربية أسماء لمنور.
وبعد الجدل الذي أثاره ظهور أصالة نصري مرتدية “خيط الروح” الجزائري في مظهر يوحي بأنه من التقاليد المغربية، ظهرت سرقة أخرى.
جديد أصالة وأسماء المنور باللهجه المغربية 🤍
– #سيد_الغرام pic.twitter.com/w0XeiyKnVv
— تحديثات أصالة (@AssalaUpdates) December 23, 2022
وتداول نشطاء فيديو مركب يقارن بين الديو الغنائي الجديد لأصالة ولمنور الذي يحمل عنوان “سيد الغرام” وأغنية “قلبي اْدَاتو”.
لاحظو السر.قة في أغنية #سيد_الغرام لأصالة نصري و اسماء المنور ل #اللحن_الجزائري لأغنية قديمة “أنا عقلي داتو” للفنان الجزائري #سليم_هليل🇩🇿#لا_لسرقة_التراث_الجزائري @BanouZiri #السرقة_موروث_مغربي
– @AssalaOfficial • @AsmaLmnawar pic.twitter.com/zTIY1XAEln
— ۞قوية كنسومر 🇩🇿 جميلة كبوحيرد۞ (@Nsoum7er_djam) December 25, 2022
لحن “سيد الغرام” هو لحن “قلبي اداتو”
وقال نشطاء إن إيقاع الأغنية يحاكي بشكل واضح إيقاعات الطابع العاصمي، بل ويمتد إلى لهجة كلماتها المحكية.
كذلك، أكد البعض أن اللحن يخص أغنية عاصمية قديمة للمطرب الجزائري “سليم هليل” بعنوان “قلبي اْدَاتو”.
كم هي بشعة السرقة التطاول الفني و نسب إبداع أشخاص لأشخاص أخرين ما يفعله المغاربة جريمة و هذه المرة تشارك #أصالة و #روتانا
أغنية #سيد_الغرام نفس لحن أغنية جزائرية بعنوان #عقلي_داتو ل #سليم_هلال و حتى المجوهرات التي ألبسوها لاصالة جزائرية إسمها #خيط_الروح_الجزائري @AssalaOfficial
— Slimani malik (@slimani_malik) December 26, 2022
اصلا سرقوه هههه فكليب اسماء المنور و أصالة دايراته يروجو على أساس مغربي و لحن الأغنية سيد الغرام سرقوه للمغني سليم هليل اغنية قلبي داتو
— Nour Souha (@nour_souha98) December 26, 2022
في ذات السياق دافع نشطاء مغاربة عن الأغنية وقالوا بأنها من تلحين “المهدي مزين”.
وما يعرف عن الملحن في الأوساط الفنية المغربية أنه متأثر بالموسيقى واللهجة الجزائرية.
لمجرد دشن صعوده للشهرة بالسرقة
يذكر أن سعد لمجرد كان قد دشن صعوده للشهرة بسرقة الطابع العاصمي الجزائري وموسيقى الشعبي.
واستخدم لمجرد لحن أغنية “ما بقات عشرة” لـ “الحاج محمد العنقى” في أغنية “أنت باغية واحد”.
كما قام بالسطو على أغنية الشمعة للمرحوم كمال مسعودي ونسبها إلى ما أسماه تراثا مغربيا إسبانيا خلال حفل بالأردن.
@saadlamjarred1 #اغنية_بعشقها_بصوت_سعد_لمجرد
اغنية الشمعة للراحل الجزائري كمال المسعوديhttps://t.co/BbqzRdCGUT
— الدكتورةnaseem qaisi (@naseemqaisi) July 29, 2016
خيط الروح يوقع أصالة في مأزق
يذكر أنه منذ أيام أثار “خيط الروح” الجدل حول سرقة التراث الجزائري من قبل المغرب بعد ظهوره على جبين أصالة.
وتأسف العديد من المغردين لاستمرار سرقة المغاربة للتراث الجزائري والتقاليد بالاستعانة بفنانين من المشرق.
ويبرز في الفيديو كليب توظيف حلي “خيط الروح” على نحو مغالط يعطي الانطباع أن الأمر يتعلق بحلي من التراث المغربي.