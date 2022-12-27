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جواهر

أصالة نصري تقع في فخ السطو على التراث الجزائري

جواهر الشروق
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أصالة نصري تقع في فخ السطو على التراث الجزائري
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الفنانة السورية أصالة نصري

وقعت الفنانة السورية أصالة نصري في فخ السطو على التراث الجزائري، من خلال أغنيتها تشاركها فيها الفنانة المغربية أسماء لمنور.

وبعد الجدل الذي أثاره ظهور أصالة نصري مرتدية “خيط الروح” الجزائري في مظهر يوحي بأنه من التقاليد المغربية، ظهرت سرقة أخرى.

وتداول نشطاء فيديو مركب يقارن بين الديو الغنائي الجديد لأصالة ولمنور الذي يحمل عنوان “سيد الغرام” وأغنية “قلبي اْدَاتو”.

لحن “سيد الغرام” هو لحن “قلبي اداتو”

وقال نشطاء إن إيقاع الأغنية يحاكي بشكل واضح إيقاعات الطابع العاصمي، بل ويمتد إلى لهجة كلماتها المحكية.

كذلك، أكد البعض أن اللحن يخص أغنية عاصمية قديمة للمطرب الجزائري “سليم هليل” بعنوان “قلبي اْدَاتو”.

في ذات السياق دافع نشطاء مغاربة عن الأغنية وقالوا بأنها من تلحين “المهدي مزين”.

وما يعرف عن الملحن في الأوساط الفنية المغربية أنه متأثر بالموسيقى واللهجة الجزائرية.

لمجرد دشن صعوده للشهرة بالسرقة

يذكر أن سعد لمجرد كان قد دشن صعوده للشهرة بسرقة الطابع العاصمي الجزائري وموسيقى الشعبي.

واستخدم لمجرد لحن أغنية “ما بقات عشرة” لـ “الحاج محمد العنقى” في أغنية “أنت باغية واحد”.

كما قام بالسطو على أغنية الشمعة للمرحوم كمال مسعودي ونسبها إلى ما أسماه تراثا مغربيا إسبانيا خلال حفل بالأردن.

خيط الروح يوقع أصالة في مأزق

يذكر أنه منذ أيام أثار “خيط الروح” الجدل حول سرقة التراث الجزائري من قبل المغرب بعد ظهوره على جبين أصالة.

وتأسف العديد من المغردين لاستمرار سرقة المغاربة للتراث الجزائري والتقاليد بالاستعانة بفنانين من المشرق.

ويبرز في الفيديو كليب توظيف حلي “خيط الروح” على نحو مغالط يعطي الانطباع أن الأمر يتعلق بحلي من التراث المغربي.

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