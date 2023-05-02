أصالة نصري غير مرحب بها بمتحف الحضارات المصري لهذا السبب!
أعرب نشطاء مصريون عن رفضهم القاطع لإقامة الفنانة السورية أصالة نصري حفلا فنيا بالمتحف القومي للحضارة بالقاهرة.
وطالب الكثيرون بإلغاء الحفل مبدين استياءهم من اختيار أصالة نصري لتقديم حفل بمتحف الحضارات العريق من تنظيم شركة تعود لنجلها ما زاد الطين بلة.
#ألغاء_حفل_أصاله
#لا_لحفل_اصالة
أصالة تغني للمتحف المصري
ليه بأي حق ….. ‼️⁉️
آمال ماهر …..هي أحق🎸👑💕#اصالة_غير_مرحب_بها pic.twitter.com/kJbDkuh3ZU
— روضة محمد (@RodaaMohamed1) May 2, 2023
ووصل الأمر إلى إطلاق حملة إلكترونية تدعو لإلغاء حفل الفنانة السورية عبر هاشتاغ “إلغاء حفل أصالة”، معبرين عن رفضهم مشاركة فنانة غير مصرية في حدث مصري.
ومالووو 😡😡
مبروك ياخوناااا #نفرتاري طلعت سوريه.
افرحوا ياولاد. كملت كده 😒😒 #لا_لحفل_اصالة #اصالة_غير_مرحب_بها #اصالة_لا_تمثل_الفن_المصري 🤚🤚#كفاية_عك pic.twitter.com/kaJbnOI9CL
— Nada 👱🏻♀️🇪🇬✈️🇦🇹 (@NadaF231) May 2, 2023
وأشار البعض إلى أن الأنسب اختيار نجوم مصريين لإحياء مثل تلك المناسبات كأنغام أو شيرين أو ريهام عبدالحكيم.
#أصالة_غير_مرحب_بها ده من قلة المطربين في مصر .؟!
من زمان وانا مبحبهاش ولا بحب اغانيها ومتجيش حاجة جمب انغام وشيرين وامال ماهر واتشهرت واتعرفت وبقيت اصالة لما جات مصر ايه القرف ده .؟! pic.twitter.com/WYcgfiivZO
— 𓂀 🇪🇬 Ahmed elsayed (@Ahmed__elsaye) May 1, 2023
وكانت الفنانة قد فاجأت متابعيها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بالكشفت عن حفلها المقرر بمصر، والذي نظمه نجلها خالد.
اهلي و حبايبي بمصر العظيمة كل سنة و انتوا بالف خير.. استنوني بحفلة كتير بتعني لي بمتحف الحضارات يوم ٥ مايو نسترجع ذكرياتنا نستمتع بالجديد سوا رح نأسس ذكرى لليله غير كل الليالي.. #اصالة #مصر_أم_الدنيا pic.twitter.com/rlD2jxLE1l
— Assala (@AssalaOfficial) April 28, 2023
وقالت أصالة عبر إنستغرام: “في مصر رح نلتقي بحفلة كتير استثنائية وكتير تعنيلي لأن الحفلة هي من تنظيم ابني لودي الله يحفظه ويحفظلكم أولادكم”.
وأضافت: “بوعدكم رح غني من كل قلبي، كتير عبالي غني لجمهوري بمصر الحبيبة الغالية، موعدنا 5 مايو بمتحف الحضارات. ليلة استثنائية”.
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وانهالت التعليقات الرافضة لمشاركة أصالة نصري في حدث مصري، ولم تصدر الأخيرة أي تعليق بهذا الشأن، واكتفت بالتزام الصمت.
#اصالة_غير_مرحب_بها من فضلك @AlsisiOfficial بجد يا ريس لازم تحترموا رغبة المصريين ويتم #ألغاء_حفل_أصاله الواحد دمه بيغلى كل يوم من اللاجئين ضيوفنا اللي قاسمناهم العيش والعيشة وفي الآخر سبونا وشتمونا وسرقوا حضارتنا مين في وزارة السياحة بيكره البلد خلاص ماتوا فناني مصر. شوية احترام pic.twitter.com/CY3S0OD2Q0
— ثناء 𓍿𓈖𓄿𓄿 🇪🇬ادم 𓄿𓂧𓅓 (@Thanaa0516) May 2, 2023
وأرجع نشطاء سبب الحقد على أصالة في مصر إلى تصريحاتها الأخيرة بأن السعودية من فتحت لها أبواب الشهرة.
وكمان الشخصه دي قضت عمرها بمصر ولحم اكتافها من خير وفن البلد دي وكل ارشيفها الفني مصري
ومفيش مره واحده قالت كلمه حلوه عن مصر والله لو أصاله نصري احيت حفل زي كده تبقى الدوله دي عباره عن عبس ومش عنصريه مني بس هي فعلا حد ناكر للجميل ولا تصلح حتي وطنها الأم باعته
— د/ زياد أباظه (@Dr_APAZA) May 2, 2023
وكانت أصالة نصري قد استفزت جمهورها المصري شهر نوفمبر 2022 بعدما قالت خلال حفلها بموسم الرياض إنها تدين بالفضل للملكة العربية السعودية، وأن بداية شهرتها بعد حضورها من سوريا كان من هذا البلد.
انا كمصري مش راضي علي اختيارك تغني بالمتحف مش لأنك غير مصريه .. احنا طول عمرنا بنحتضن كل المواهب العربيه وبنعمل منهم نجوم صف اول وبنعتبرهم مننا
ولكن لأنك عمرك ما حسيتينا بفضل مصر عليكي وده نكران جميل والحب هبه من عند الله وقبول متبادل وانتي لو بتحبي مصر والمصريين كنا حسناها
— عصام النقيديESSAM ALNEQADY🏹🏹🇦🇹🇦🇹 (@SAlnqydy) May 1, 2023