أصالة نصري غير مرحب بها بمتحف الحضارات المصري لهذا السبب!

أعرب نشطاء مصريون عن رفضهم القاطع لإقامة الفنانة السورية أصالة نصري حفلا فنيا بالمتحف القومي للحضارة بالقاهرة.

وطالب الكثيرون بإلغاء الحفل مبدين استياءهم من اختيار أصالة نصري لتقديم حفل بمتحف الحضارات العريق من تنظيم شركة تعود لنجلها ما زاد الطين بلة.

ووصل الأمر إلى إطلاق حملة إلكترونية تدعو لإلغاء حفل الفنانة السورية عبر هاشتاغ “إلغاء حفل أصالة”، معبرين عن رفضهم مشاركة فنانة غير مصرية في حدث مصري.

وأشار البعض إلى أن الأنسب اختيار نجوم مصريين لإحياء مثل تلك المناسبات كأنغام أو شيرين أو ريهام عبدالحكيم.

وكانت الفنانة قد فاجأت متابعيها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بالكشفت عن حفلها المقرر بمصر، والذي نظمه نجلها خالد.

وقالت أصالة عبر إنستغرام: “في مصر رح نلتقي بحفلة كتير استثنائية وكتير تعنيلي لأن الحفلة هي من تنظيم ابني لودي الله يحفظه ويحفظلكم أولادكم”.

وأضافت: “بوعدكم رح غني من كل قلبي، كتير عبالي غني لجمهوري بمصر الحبيبة الغالية، موعدنا 5 مايو بمتحف الحضارات. ليلة استثنائية”.

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وانهالت التعليقات الرافضة لمشاركة أصالة نصري في حدث مصري، ولم تصدر الأخيرة أي تعليق بهذا الشأن، واكتفت بالتزام الصمت.

وأرجع نشطاء سبب الحقد على أصالة في مصر إلى تصريحاتها الأخيرة بأن السعودية من فتحت لها أبواب الشهرة.

وكانت أصالة نصري قد استفزت جمهورها المصري شهر نوفمبر 2022 بعدما قالت خلال حفلها بموسم الرياض إنها تدين بالفضل للملكة العربية السعودية، وأن بداية شهرتها بعد حضورها من سوريا كان من هذا البلد.