“أصبحنا وجهة عالمية بعد المونديال.. وتنظيم البطولات مستمر في دولتنا”

أشرف على فعاليات اليوم الرياضي لبلاده في الجزائر.. سفير قطر:

كشف سفير دولة قطر لدى الجزائر، عبد العزيز علي النعمة، عن جهود كُبرى تبذلها دولة قطر لتطوير قطاع الرياضة في بلاده والدفع به قُدما خلال المرحلة المقبلة.

ويظهر ذلك جليّا يقول السفير القطري في تصريح لـ”الشروق” بعد تنظيم قطر لفعاليات كأس العالم لكرة القدم سنة 2022، وكذلك في أعقاب تتويجها بكأس أمم آسيا التي استضافتها بلاده قبل أيام، قائلا: “قطر لن تتوقّف عن مثل هذه المبادرات خلال المرحلة المقبلة، وسنُعلن عن أي تظاهرات جديدة في وقتها”.

وعن سرّ التطوّر السريع للرياضة القطرية مؤخّرا، يرى السفير القطري بالجزائر أنه منذ استضافة فعاليات كأس العالم سنة 2022، خطت الدوحة خطوات عملاقة نحو التجسيد الرياضي وأصبحت وجهة رياضية عالمية بامتياز، متحدّثا في ذات السياق عن فعاليات كأس آسيا المختتمة منذ يومين، والتي تُوّجت بها قطر للمرة الثانية في تاريخها، مشدّدا على أن تنظيم البطولات مستمر في دولة قطر خلال المرحلة المقبلة، أما عن التعاون بين الجزائر وقطر في القطاع الرياضي، فيشدّد: “نتعاون مع الجزائر في جميع المجالات والقطاع الرياضي لن يكون بعيدا عن ذلك”.

وتحدّث السفير القطري عن اليوم الرياضي لدولة قطر الذي تحتفل به حكومة بلاده كل ثلاثاء في الأسبوع الثاني لشهر فيفري، في أعقاب صدور القرار الأميري عام 2011 الذي يؤسّس لهذا اليوم بدولة قطر، كأول دولة في العالم، مصرّحا: “إيمانا منا بأهمية الرياضة ودورها في النهوض بالمجتمع استحدثنا هذا اليوم الذي تتعطّل خلال المداومات في قطر، ويكون يوم عطلة، إذ إن الهدف الأسمى من ذلك زرع قيم الرياضة والثقافة الرياضية والصحة البدنية لدى المجتمع”.

وبالجزائر، تحدّث السفير عن تنظيم سفارة دولة قطر بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بولاية الجزائر، فعالية بسيطة للعب كرة الطاولة والريشة والمضرب، إحياء لهذا اليوم، مشدّدا في هذا السياق: “نشكر حكومة الجزائر وبالخصوص وزارات الخارجية والشباب والرياضة لدعمها الكبير للسفارة في إحياء هذا اليوم، الذي أصبح تقليدا سنويا”.

هذا، وتمّ تنظيم فعاليات اليوم الرياضي لدولة قطر على مستوى المجمّع الرياضي “مختار عريبي” بالأبيار بالجزائر العاصمة، بحضور سفير قطر بالجزائر وسفراء ودبلوماسيين وممثلي مديرية الشباب والرياضة لولاية الجزائر وشخصيات أخرى حيث احتضنت القاعة مبادرات لممارسة رياضات ريشة الطائرة والمبارزة بالسيف وتنس الطاولة “بينغبونغ” ورياضات أخرى.