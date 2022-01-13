أصحاب الجبة السوداء يشلون المحاكم في أول يوم للمقاطعة

للمطالبة بتجميد الضرائب المفروضة عليهم

لبى أصحاب الجبة السوداء نداء مجلس اتحاد منظمات المحامين الجزائريين، من خلال مقاطعة الجلسات عبر مختلف الهيئات القضائية عبر الوطن بداية من صباح الخميس، مطالبين بإعادة النظر في الضرائب المفروضة على أصحابي المهن الحرة غير التجارية.

وقال المحامي وعضو نقابة العاصمة شايب صادق للشروق أن المقاطعة تمت بنجاح، وشملت كل المجالس القضائية والمحاكم ، والمؤسسات العقابية عبر الوطن، مشيرا إلى امتناع المحامين عن لبس الجبة ودخول قاعة الجلسات ، وكل هذا مقابل احترام القضاة لقرار المقاطعة ، إذ كان هناك تفهم وتأجيل للجلسات ما عدا تلك التي كانت جاهزة للفصل، ولفت شايب إلى أن المقاطعة لم تكن مصحوبة بوقفة إحتجاجية كالعادة ، حيث تقتضي عدم دخول الجلسات وحتى ما تعلق بسحب الأحكام ، والمعلومات والتنقل للمؤسسة العقابية، معتبرا أن الهدف من ذلك توعية المتقاضي بخطورة قانون الضرائب المفروض الذي له انعكاسات عليه بالدرجة الأولى.

وأفاد ممثل نقابة العاصمة بأنهم لم يتلقوا أي إتصال رسمي لحد الساعة لحل قضية الضرائب، فيما تمت مراسلة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بصفته القاضي الأول في البلاد للتدخل وتجميد القانون ، والعمل بمقترح الاقتطاع من المنبع في قانون المالية التكميلي لسنة 2022، باعتبار أنه يمكن للرئيس وفقا لما يخوله له الدستور خلال ست أشهر تجميد القانون قبل المصادقة على قانون المالية التكميلي، ليقول ” نأمل أن يتم أخذ مطلب المحامين بعين الاعتبار ” وأضاف” المحاماة هي شريك فعال في العدالة والعمل القضائي” .

وذكر الأستاذ بأن النظام الضريبي القديم الجزافي كان أحسن وأكثر نجاعة للمحامين وكلهم كانوا يؤدون واجبهم ، لكن النظام الحالي يقول هو إرهاق للمحامي بالحسابات ويجره لعدم التصريح بالضريبة ، ليقول” 35 بالمئة وكاسنونس 15 بالمئة هذا ليس في صالح المحامين الشباب” .

وقال المحامي بأنه سيتم عقد اجتماعات لايجاد آليات لاحترام قرار المقطعة الشاملة، والذي اعتبره قرار ليس بالسهل لا على المحامي ولا مرفق القضاء، ليشدد على أن المقاطعة ستستمر إلى غايةاستجاب وزير المالية ورئيس الجهورية من اجل يسجب لضريبة المفروضة على المحامين.