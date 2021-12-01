أصحاب الدراسات الجامعية التطبيقية يستنجدون بالرئيس

لتثمين خبرتهم المهنية وترقيتهم

وجه حاملو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية “DEUA” نداء استغاثة إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لإنصافهم، من خلال تثمين خبرتهم المهنية وترقيتهم.

وأشار أصحاب هذه الرسالة في هذا الصدد، أنه بعد صدور المرسوم الرئاسي رقم 14-266 مؤرخ في 28 سبتمبر 2014 المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، تم على هذا الأساس إعادة تصنيف شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في فئة التأطير “أ” الصنف 11، كما باشرت مصالح الوظيفة العمومية بعد هذا التعديل وبالتنسيق مع عدة قطاعات وزارية عملها المتمثل في مراجعة القوانين الأساسية الخاصة، وعلى رأسها القانون الأساسي الخاص بالأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية وهذا قصد الاستجابة لتطلعات وانشغالات الموظفين من حملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية وكذا بعض الشهادات الناتجة عن تطبيق النظام الجديد في التعليم العالي “LMD” التي لم تكن تقابلها أي رتب في التوظيف.

وأضاف هؤلاء أنه رغم التوصيات التي رفعت من طرف المعنيين والتي كانت تهدف إلى الأخذ بعين الاعتبار أثناء عملية المراجعة من أجل تثمين الخبرة المهنية والمساواة في الترقية لرتبة أعلى خلال المسار المهني بين الموظفين الذين يخضعون لنفس القانون الأساسي، غير أنه لحد الساعة لا يزال الكثيرون من الموظفين المنتمين للأسلاك التقنية من حملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية – يشير هؤلاء – لم يتم إدماجهم في الرتب المستحدثة، ما أدى إلى حرمانهم من الترقية في تلك الرتب، رغم أن العديد منهم فاقت أقدميته العشر سنوات وهو ما يعتبرونه بمثابة إجحاف في حق الفئة المذكورة.