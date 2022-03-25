أصحاب الطعون والملفات المقبولة بـ “عدل 2” يحتجون

بسبب الضبابية التي لاتزال تلازم ملفاتهم العالقة

يعتزم مكتتبو عدل 2، أصحاب الطعون والملفات المقبولة، تنظيم وقفة احتجاجية، السبت، أمام مقر وزارة السكن، بعدما نفد صبرهم وهم ينتظرون موعد رفع التجميد عن ملفهم الذي لا يزال يسير بخطى السلحفاة، رغم الوعود والقرارات التي تصدر في كل مرة من طرف المسؤولين لطيه. وهو الذي ينتظر وضع النقاط على الحروف، بعدما أخذ منهم الكثير من الوقت والجهد النفسي، لإماطة اللثام عن قضية أصبحت هاجس يومياتهم.

وأشار منسق هذه الفئة، محمد الأمين عطير، لـ”الشروق”، إلى أن وقفاتهم الاحتجاجية التي فاقت الـ39، كانت من أجل تحريك الملف، على اعتبارهم أنهم ضحايا للإدارة، وهم من يصنفون من أصحاب الطعون والملفات المقبولة، الذين لم يتمكن أغلبيتهم من تسديد حتى الشطر الأول. وهدد هؤلاء بالعودة إلى لغة الاحتجاجات الدورية، في حالة عدم تحريك الملف العالق، الذي يبقى بمثابة الشوكة العالقة بالحلق، داعين إلى ضرورة الإسراع في تمكين المكتتبين من دفع الشطر الأول، وتسهيل عمل المنصة التي شهدت ضغطا في عمليات التسجيل والإرسال، بالإضافة إلى الكشف عن الولايات التي أطلق بها استخراج أوامر الدفع مع ذكر عدد المكتتبين، إلى جانب إدراج المكتتبين الذين لم يتسن لهم إلى غاية الساعة تسديد الشطر الأول لا في الكوطة الأولى ولا حتى الثامنة منذ الإعلان عن فتح المنصة الخاصة باستخراج أوامر الدفع التي ينتظرها هؤلاء بفارغ الصبر، لتسوية وضعيتهم العالقة.

مطلب إعادة النظر في قرار إقصاء البطاقة الوطنية لبعض المكتتبين رفع كذلك رفقة النظر في إمكانية تحويل ملف طلب السكن إلى أرملة المكتتب المتوفى، التي تستوفي كل الشروط، مع الأخذ بعين الاعتبار الفئات التي لم تكن مستفيدة من التأمين الاجتماعي خلال 8 سنوات الماضية، ولم تسو وضعيتهم بعد، خاصة وأن ممثلي هذه الفئة يحصون يوميا العديد من الطلبات والشكاوي من طرف أصحاب الملفات المقبولة الذين ينتظرون بفارغ الصبر موعد رفع التجميد عن ملفاتهم، من أجل دفع الشطر الأول فضلا عن أصحاب كشوف الرواتب الناقصة الذين يطالبون بتحيين ملفاتهم كون فارق الأجر المطلوب المودع منذ 8 سنوات ليس بالكثير، في الوقت الذي ارتفع فيه أجر بعضهم بعد مرور كل هذه المدة من الانتظار، فضلا عن أولئك الذين يطالبون بحقهم في استكمال ملفهم بسبب نقص في نسخة من بطاقة التعريف أو شهادة عائلية.