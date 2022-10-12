أصحاب الطعون والملفات المقبولة بـ “عدل 2” يؤجلون احتجاجهم إلى ما بعد القمة العربية

من أجل إعطاء صورة مشرفة للوطن وأملا منهم في حل مشاكلهم العالقة

اتفق مكتتبو “عدل 2” من أصحاب الطعون والملفات المقبولة برد أو دونه، سواء منهم من سددوا الشطر أم لا، على تأجيل احتجاجهم إلى ما بعد القمة العربية المزمع عقدها الشهر المقبل نوفمبر بالعاصمة، وذلك من أجل إعطاء صورة مشرفة للوطن الذي يمر بمحطة هامة في تاريخه بعدما كان يفترض أن تجسد الوقفة الاحتجاجية السبت المقبل من أجل الإلحاح على المطالب التي لم يستجب لها بعد، خاصة أن الأمور بدأت تعرف انفراجا في ولايات دون أخرى تتطلب التدخل لطي الملف الذي عرف الكثير من التعطيلات.

وأشار بيان التنسيقية الوطنية للمكتتبين، الذي تحوز “الشروق” نسخة منه، أن تأجيلهم للاحتجاج، جاء لزاما من أجل الوقوف مع الوطن في محطة هامة يمر بها وهي المتزامنة مع انعقاد القمة العربية التي يحضر لها على قدم وساق لإنجاحها. وذكر البيان أنه بالمقابل تنتظر هذه الفئة الالتفات إليها والتكفل بمطالبها القائمة أساسا على ضرورة استدعاء جميع المكتتبين المتبقين بدفع الشطر الأول والتعجيل بصب الأشطر المتبقية دفعة واحدة للمرور إلى مرحلة الإسكان، وتمكين المكتتبين المتبقين من الاستعلام عن ملفاتهم لتدارك النقائص.

كما تطرقت التنسيقية إلى مطلب إعادة النظر في قرار إقصاء الكثير من المكتتبين أو تجميد الرد عليهم بسبب معاينة مداخيل أقل من السقف المعتمد للتسجيل في هذه الصيغة مع إدراج أصحاب الراتب الأقل من 24 ألف دينار، الذين تم تسوية وضعيتهم ويحوزون رقما تسلسليا وهم مسجلون منذ 2013 لدى الوكالة، حيث طالب هؤلاء بإدراجهم ضمن الحصة المخصصة لأصحاب الطعون، لاسيما وأن بعضهم حرموا من سكن اجتماعي أو ترقوي مدعم.

كما طرحت التنسيقية من جهة أخرى، ضرورة النظر في أصحاب الملفات المفقودة الذين يحوزون وصل تسليم من قبل الوكالة منذ 2014 و2015 وتتوفر فيهم كل الشروط ولا تزال ملفاتهم عالقة، إلى جانب النظر في إمكانية تحويل ملف طلب السكن إلى أرملة المكتتب المتوفى، التي تستوفي كل الشروط، فضلا عن قضية التأمين خلال السنوات الماضية، وسويت وضعيتها، ومطالب أخرى تتمحور حول الكشف عن الولايات التي انطلقت فيها المشاريع، مع ذكر الأرقام التي تخص الفائض، فتح الموقع الإلكتروني للاختيار والتوجيه داخل إقامة ولايتنا والكشف عن عدد الذين سددوا الشطر الأول ومصير الأرقام التسلسلية، وتمكين المسجلين الذين رفضت ملفاتهم بسبب خطأ في تسجيل تاريخ ميلادهم من تسديد الشطر الأول.