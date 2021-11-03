أصحاب الطعون والملفات المقبولة في “عدل 2” ينتظرون الرد

هددوا بالعودة إلى الاحتجاجات في حال استمرار الضبابية

دعا مكتتبو عدل 2، أصحاب الطعون والملفات المقبولة، وزارة السكن إلى ضرورة الرد على مطالبهم المرفوعة ووضع النقاط على الحروف بخصوص المشاكل المطروحة بالنسبة للفئة التي لا تزال لم تعرف مصيرها بعد، في وقت تحركت ملفات بعضهم لدفع مستحقات الشطر الأول، مقابل بقاء عدد منها عالقة، واصفين المنصة التي فتحت لهم بالناقصة، لاسيما أولئك الذين لم يتم الرد عليهم وحتى أصحاب الملفات المفقودة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة.

وأشار منسق هذه الفئة، محمد الأمين عطير، في تصريح لـ”الشروق”، أنه ورغم تحريك الملف بفتح منصة وبداية استقبال مستحقات الشطر الأول لبعضهم، إلا أن الضبابية لا تزال تكتنف الملف الذي أجبرهم على تنظيم وقفات احتجاجية في كثير من المناسبات لرفع اللغط عن قضية أسالت الكثير من الحبر.

وأضاف المتحدث، من خلال عريضة مطالب أرسلت نسخ منها للوزارة الوصية، تطالب فيها هذه الفئة بضرورة استدعاء جميع المكتتبين المعنيين بدفع الشطر الأول دون استثناء وتحديد الطريقة والآجال مع إعلام الكل عن مصير ملفاتهم لتدارك نقائصها والكشف عن الولايات التي تم إطلاق فيها استخراج أوامر الدفع، مع ذكر عدد المكتتبين وإدراج المكتتبين الذين لم يتسن لهم تسديد الشطر الأول لا في الكوطة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة منذ فتح المنصة الخاصة باستخراج أوامر الدفع. كما دعا هؤلاء إلى ضرورة النظر في قرار إقصاء البطاقية الوطنية لبعض المكتتبين والأخذ بعين الاعتبار الفئات التي لم تكن مستفيدة في التأمين الاجتماعي خلال 8 السنوات الماضية وتم تسوية وضعيتها، إلى جانب طلب إمكانية تحويل ملف طلب السكن إلى أرملة المكتتب المتوفى، التي تستوفى فيها الشروط، وغيرها من المطالب الأخرى القديمة المتجددة التي ينتظرها أصحاب هذه الملفات بفارغ الصبر، نظير أوضاعهم المزرية التي تزداد سوءا مع أزمة السكن ومشاكل الكراء.

وهدد هؤلاء بالعودة إلى الاحتجاجات، وذلك إلى غاية تسوية جميع الملفات العالقة وتمكين كل مكتتب من الحصول على حقه في السكن.