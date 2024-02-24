أصحاب اللونين “الأحمر والأسود” للحفاظ على سلسلتهم الإيجابية

الجولة الخامسة لكأس الكنفدرالية

سيكون ممثل الجزائر في كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، اتحاد الجزائر في مواجهة رفع التحدي عشية الأحد بملعب الشهداء “بنينة” أمام نظيره الليبي هلال بنغازي، بدون حضور الجمهور (سا 17.00)، بهدف المحافظة على سجله الخالي من الهزائم في هذه المنافسة القارية، وخاصة وضع حد لنتائجه المتواضعة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى “موبيليس”.

تشكيلة اللونين ”الأحمر والأسود” (حاملة الكأس) ومتصدرة المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، تنقلت إلى ليبيا بنية العودة بنتيجة إيجابية وخاصة استعادة الثقة في النفس، لاسيما بعد تسجيلها لثلاث هزائم متتالية في منافسة الرابطة الأولى “موبيليس”.

ويقول مدرب اتحاد الجزائر، الإسباني خوان كارلوس غاريدو حول المواجهة: “إنها مباراة هامة بالنسبة لنا، حيث تضمن لنا المركز الأول للمجموعة في حال الفوز. صحيح أننا نمر بفترة صعبة في البطولة، لكننا نعمل جاهدين لتدارك الأمور. فالاتحاد فريق كبير، وهدفنا يتمثل في الاحتفاظ بالكأس الافريقية”.

وبخصوص التعداد، يعاني الفريق العاصمي من غياب أربعة لاعبين أساسيين، وهم: المدافع لعمارة، لاعبا الوسط بن زازة وبوخنشوش والمهاجم بلقاسمي الذين يعانون من إصابات مختلفة التي تحول دون مشاركتهم في اللقاء.

وعن هذه الغيابات بالجملة، قال المدرب غاريدو: “تمنيت لو كل عناصر التشكيلة حاضرة للمشاركة في هذا اللقاء، لكن هذه هي كرة القدم، هناك غيابات وعلينا التعامل معها. فاللاعبون الحاضرون مستعدون لرفع التحدي”.

وعلق من جهته المهاجم الدولي الكاميروني المستقدم خلال مرحلة الانتقالات الشتوية، ليونال آتيبة (نادي دينامو دوالا/ الكاميروني) على هذا الموعد القاري، مبديا رغبته في الفوز بالمباراة، حيث قال: “سيكون شيء جميل لو نفوز في ليبيا، خاصة من الناحية المعنوية. نحن بحاجة لفوز لاستعادة الثقة بالنفس، تحسبا لبقية مشوار البطولة”.

من جهته، ليس أمام النادي الليبي خيار آخر سوى الفوز بالمباراة من أجل إعادة بعث حظوظه في التأهل لدور ربع النهائي. فالانتصار باللقاء سيكون هاما بالنسبة للاعبي المدرب الصربي زوران مانوجلوفيتش الذي سبق له أن اشرف على العارضة الفنية لشباب بلوزداد خلال موسم 2021.

وسجل زملاء اللاعب فيصل البدري ثلاثة انتصارات متتالية في البطولة الليبية وهو ما سمح لهم الارتقاء لمركز الوصافة في الترتيب العام برصيد 25 نقطة، على بعد ثلاث نقاط عن الرائد النصر الليبي وهو ما يؤكد ان الفريق يمر بفترة جيدة و قد يشكل مشاكل كثيرة لاتحاد الجزائر.

وتقام المباراة الثانية للمجموعة الأولى بين سوبر سبور الجنوب إفريقي الذي يستضيف بميدانه نادي فيوتشر المصري لإعادة بعث حظوظه في التأهل، كون الهزيمة أو التعادل تقصي النادي الجنوب الإفريقي من المنافسة، فيما سيسعى الممثل المصري إلى تعزيز مكانته والاقتراب أكثر من التأهل إلى الدور المقبل. علما أن الأولين عن المجموعة يتأهلان لدور ربع النهائي.

مدرب اتحاد العاصمة كارلوس غاريدو:

نريد الترشح إلى الدور المقبل في المركز الأول

أكد خوان كارلوس غاريدو، مدرب اتحاد العاصمة، أن مهمة فريقه أمام الهلال بنغازي الليبي لن تكون سهلة على الإطلاق.

وشدد غاريدو،على أن هدف فريقه الأول سيكون التأهل للدور الثاني من كأس الكنفدرالية الإفريقية، في صدارة الترتيب. وقال: “نعلم جيدا أن المباراة لن تكون سهلة أمام نادي الهلال الليبي، ولكننا نريد الترشح إلى الدور المقبل في المركز الأول، وبالتالي لن نستهدف سوى الفوز في هذه المباراة”. وتابع: “نجاحنا في ضمان التأهل إلى الدور المقبل، قبل جولتين عن ختام دور المجموعات، سيخفف علينا الضغط، عكس الفريق المضيف، ورغم ذلك سندخل المباراة بجدية تامة، لنواصل مشوارنا المشرف في المسابقة”. وأتم: “كل عناصرنا جاهزة لهذا الاختبار، وسنحرص على إشراك اللاعبين الأكثر جاهزية”.

ويحل اتحاد العاصمة ضيفا ثقيلا على شقيقه الهلال، ضمن منافسات الجولة الخامسة من كأس “الكاف”، في مباراة ستشهد غياب الجماهير، بسبب العقوبة المسلطة على النادي الليبي.