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الجزائر

أصحاب سيارات “سيرغاز”.. تنبيه هام من الدرك الوطني  

الشروق أونلاين
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أصحاب سيارات “سيرغاز”.. تنبيه هام من الدرك الوطني  

نبهت قيادة الدرك الوطني أصحاب السيارات التي تستخدم الغاز المميع كوقود لها “GPL” بتزويد مركبتهم بمطفأة ووضعها في مكان قريب لهم.

وأوضحت قيادة الدرك الوطني في منشور لها على صفحتها الرسمية “طريقي” عبر فيسبوك أن السائق، خصوصا أصحاب السيارات التي تستخدم غاز البترول المميع كوقود لها ، (GPL)  يجب أن يزود مركبتك بمطفأة غبارية ذات سعة لا تقل عن 02 كغ.

كما دعا الدرك الوطني السائقين إلى ضرورة وضع المطفأة في أقرب مكان إليك حتى يتسنى لهم استعمالها عند الضرورة وبأقصر وقت ممكن.

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