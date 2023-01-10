أصحاب ماجستير “قريب من الحسن” مؤهلون مباشرة للدكتوراه

الوزارة تصدر مذكرة توضيحية لحملة الشهادة

أمرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتسجيل الطلبة الحائزين على ماجستير بتقدير قريب من الحسن في التكوين ضمن الطور الثالث “الدكتوراه” وفقا للتخصصات والشعب المفتوحة وفي نفس الآجال الممنوحة للناجحين في المسابقة مع إدراجهم في منصة “بروغرس”.

وفي السياق، أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مذكرة بخصوص تسجيل الطلبة في الدكتوراه من الحائزين على شهادة ماجستير بتقدير “قريب من الحسن” على الأقل.

وتشير المذكرة الموجهة لمديري مؤسسات التعليم العالي إلى كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 22-208 المؤرخ في 5 جوان 2022 الذي يحدد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي، والقرار رقم 991 المؤرخ في أول أوت 2022 الذي يحدّد كيفيات الالتحاق بالتكوين في الطور الثالث.

ويحق للطلبة الحائزين على ماجستير بتقدير “قريب من الحسن”، وفقا لذات المذكرة، التسجيل مباشرة في التكوين في الطور الثالث ويُعفون من مسابقة الالتحاق بالدكتوراه، كما أن المقاعد البيداغوجية المخصصة لهذه الفئة من الطلبة تعد خارج حصة المقاعد البيداغوجية المحدّدة في عرض التكوين.

وفي السياق، طلبت الوزارة من مديري مؤسسات التعليم العالي تسجيل هذه الفئة من المترشحين حسب المؤسسات والميادين والشعب والتخصصات المؤهّلة ضمن القرار رقم 1411 المؤرخ في 03 ديسمبر 2022 والمتضمن تأهيل مؤسسات التعليم العالي لضمان التكوين لنيل شهادة الدكتوراه وعدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 2022-2023، مع إحالة ملفات المترشحين على لجان التكوين في الدكتوراه (CFD) والهيئات العلمية للدراسة وإبداء الرأي وفقًا للنصوص التنظيمية المعمول بها.

وتم إعطاء تعليمات بضرورة إدراج الطلبة المقبولين لإتمام تكوينهم، ضمن مشاريع البحث المختلفة والمعتمدة من طرف الوزارة الوصية والتي تكون خارج مشاريع البحث المندرجة ضمن التكوينات المؤهلة بالقرار رقم 1411.

وفي ذات السياق، وقصد ضمان الانسجام في تتبع مسارات تكوين طلبة الدكتوراه، فإنّه ينبغي عليهم إيداع القوائم الاسمية للمترشحين المقبولين من هذه الفئة على مستوى مؤسساتهم في الأرضية الرقمية المخصصة لهذا الغرض، مع إخضاعهم للآجال والكيفيات نفسها المتعلقة بتسجيل طلبة الدكتوراه الناجحين في مسابقات الالتحاق بالتكوين في الطور الثالث.