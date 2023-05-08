أصداء مباراة أشبال الجزائر والمغرب

يتبارى المنتخب الوطني الجزائري أشبال لِكرة القدم مع نظيره المغربي، هذا الأربعاء على الساعة الثامنة ليلا.

ويحتضن ملعب “محمد حملاوي” بِقسنطينة أطوار هذه المباراة، بِرسم ربع نهائي كأس إفريقيا أشبال.

وقبل تنظيم هذه المباراة، إليكم بِهذه الأصداء:

– شرعت وزارة الشباب والرياضة في بيع التذاكر عبر منصّتها الإلكترونية، انطلاقا من 200 دج للبطاقة الواحدة.

– حدّدت سلطات ولاية قسنطينة أربع نقاط لِاسترجاع التذاكر، وهي: القاعتان مُتعدّدتَا الرياضات “بلقاسم برشاش”، و”سليمان زواغي”، ودار الشباب “عمّار شطيبي” بِالوحدة الجوارية 7 بِالمقاطعة الادارية “علي منجلي”. مع وجوب استظهار بطاقة الهُوِّية وتذكرة المباراة للدخول إلى الملعب.

– حلّ وفد المنتخب الوطني أشبال بِقسنطينة بعد ظهيرة الإثنين، على متن طائرة تابعة لـ “الخطوط الجوّية الجزائرية”. وكان في استقباله والي مدينة “الجسور المعلّقة” عبد الخالق صيودة ومسؤولون آخرون.