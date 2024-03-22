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أصغرهم 11 عاما.. 3 أطفال يسرقون بنكا في أمريكا

الشروق أونلاين
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أصغرهم 11 عاما.. 3 أطفال يسرقون بنكا في أمريكا
وكالات
صورة متداولة للأطفال

أُوقف ثلاثة أطفال بتهمة سرقة بنك في ولاية تكساس الأميركية، وأطلق عليهم مكتب التحقيقات الفدرالي (إف.بي.آي) لقب “المشاغبين الصغار”.

وقال مكتب الـ”إف.بي.آي” في هيوستن في منشور عبر منصة “إكس” إن الأطفال الثلاثة في سن 11 و12 و16 عاماً، متهمون “بالسرقة عن طريق التهديد”.

وأودع الصبية الذين لم يُكشف عن هويتهم لكونهم أحداثا، قيد الاحتجاز الثلاثاء.

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي قد نشر صورة للمشتبه بهم في أعقاب السطو على المصرف في 14 مارس، مرفقاً إياها بتعليق جاء فيه “صدقوا أو لا تصدقوا، لقد سرقوا للتو (مصرف) ويلز فارغو”.

ونقلت محطة التلفزيون المحلية “كي.تي.آر.كي” KTRK عن مكتب رئيس بلدية مقاطعة هاريس قوله إن الأطفال سلموا “تهديداً مكتوباً” إلى موظف في المصرف ولاذوا بالفرار سيراً على الأقدام ومعهم مبلغ نقدي غير محدد.

وقالت إن اثنين من الصبية الثلاثة، الذين لا يبدو أنهم حاولوا وضع أقنعة أو إخفاء هوياتهم بطريقة أخرى أثناء السرقة، تم التعرف عليهما من جانب أهلهما أمام السلطات.

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