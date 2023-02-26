أصغر كاميرا في العالم بحجم حبة رمل!

طور باحثون من جامعة واشنطن كاميرا هي الأصغر في العالم، حيث لا تتعدى حجم حبة رمل، وقد تم الاعتراف بها في موسوعة غينيس.

وقالت تقارير إخبارية إن هذا الاختراع الفريد من نوعه يفتح أمام الطب فرصا جديدة لاستكشاف أدق تفاصيل جسم الإنسان عند الحاجة.

وتم تطوير الكاميرا (OV6948) باستخدام تقنية ابتكرها باحثو الجامعة الأميركية وصُنعت بواسطة شركة OmniVision Technologies.

وتم الاعتراف بهذه الكاميرا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأصغر مستشعر صور متوفر تجاريا في العالم.

ولا يتعدى حجم الكاميرا بضعة ميلمترات “ما يعادل حجم حبة الرمل تقريبا” وفق موقع “تكنابوب” المتخصص في أخبار الابتكارات التقنية الحديثة.

وهذه الكاميرا الصغيرة قادرة على التقاط صور بدقة 200 × 200 (40000 بكسل) بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

ويمكن التقاط صور عالية الجودة من داخل الأوعية الدموية الأضيق في الجسم، من أجل إجراءات جراحة الأعصاب والعيون والأنف والأذن والحنجرة.

وكذا القلب والعمود الفقري والمسالك البولية وأمراض النساء وتنظير المفاصل. حسب تكنابوب.

وكان باحثون في جامعة واشنطن الولايات المتحدة طوّروا في يوليو 2020، كاميرا لاسلكية صغيرة، يمكن تركيبها فوق الحشرات الحية مثل الخنافس، والروبوتات ذات الحجم المماثل.

ووفقاً لصحيفة ”زي ام أو سيانس”، فإن رئيس فريق البحث، أكد أن نظام هذه الكاميرا اللاسلكية يعتمد طاقة منخفضة.

كما أن وزنها الخفيف يتيح توفير رؤية مباشرة لما يحدث أمام حشرة حية، أو من منظور روبوت صغير.

وأضاف أن “الرؤية مهمة جدًا للاتصال والملاحة، ولكن من الصعب للغاية القيام بذلك على هذا النطاق الصغير. ونتيجة لذلك، قبل عملنا، لم تكن الرؤية اللاسلكية ممكنة للروبوتات الصغيرة أو الحشرات”.

ووفقًا للصحيفة، فإن الروبوت المستخدم في الاختبارات هو أصغر روبوت أرضي ذو قدرة ذاتية مع رؤية لاسلكية. تستخدم الاهتزازات للتحرك (مما يجعلها موفرة للطاقة للغاية). في أثناء عمل الإعداد، شوّهت الاهتزازات الصورة الإجمالية، لذلك قام الفريق بإيقاف الروبوت لفترة قصيرة والتقاط صورة واستئناف الحركة.