أصيبت بكسور في الجمجمة.. مصرع طفلة بسبب شعرها الطويل

لقيت طفلة مصرية مصرعها بطريقة بشعة عندما اشتبك شعرها الطويل بجنزير محرك السيارة التي كانت تلهو فيها لتصاب بكسور في الجمجمة الأمر الذي أدى إلى وفاتها على الفور.

وقعت الحادثة بإحدى السيارات المخصصة بمنطقة الأطفال القريبة من منتجع “بورتو سعيد” السياحي، حيث كانت مريم ذات الـ 9 سنوات تلهو في سعادة عارمة، وفي غفلة من الجميع، ظل محرك السيارة القريب جدا من المقعد المخصص لسائق السيارة، يسحب رأسها بعد اشتباكه بشعرها حتى أصيبت بجروح عميقة وكسور بالغة في الجمجمة تسبب في انفجار المخ وبالتالي وفاتها.

وأصيب المصطافون الدين شاهدوا الحادثة بالصدمة، ما تطلب تحرك البعض على الفور وإحضار قطعة كبيرة من القماش، وقاموا بتغطية جثة الطفلة الصغيرة على السيارة، إلى أن وصلت سيارة الإسعاف ونقلتها إلى مشرحة النصر القريبة من موقع الحادث.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على أسباب الحادثة، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة وإحالته للنيابة للتحقيق فيها، وفق ما جاء في موقع” صدى البلد”.

كما تم انتداب فريق النيابة العامة الطب الشرعي لتشريح جثة الطفلة، وبيان تقرير الصفة التشريحية لها، هذا وأمرت النيابة بالتحفظ على السيارة، واستدعاء صاحبها للاستماع إلى أقواله حول الحادث والاطلاع على تراخيص العمل الخاصة بالسيارة ومدى مطابقتها للمواصفات ومدى توافر مقومات السلامة والأمان بها.