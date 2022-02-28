أصيلة البويرة “زينب بن يوسف” تتوج دوليا

فازت بجائزة الجزائر الدولية لحفظ القرآن

توجت القارئة والحافظة لكتاب الله الطالبة زينب بن يوسف ابنة البويرة وصاحبة 23 سنة، بالجائزة الأولى للطبعة 17 من مسابقة الجزائر الدولية لحفظ القرآن والتراث الإسلامي تحت شعار “ورتل القرآن ترتيلا”، حيث عرفت المسابقة التي أجريت بالتحاضر عن بعد لأول مرة، مشاركة متنافسين من 49 دولة، عادت الكلمة الأخيرة لممثلة الجزائر بفضل تميزها وصوتها الخاص في التجويد غير المقلد لقراء آخرين .

المسابقة عرفت مشاركة 49 دولة عبر تقنية التحاضر عن بعد

واحتضنت دار الإمام بالجزائر العاصمة حفل تتويج الفائزين في المسابقة بحضور وزيري الشؤون الدينية والتربية الوطنية، فضلا عن مسؤولين وممثلين عن الهيئات الديبلوماسية المعتمدة بالجزائر، حيث عادت المرتبة الأولى لممثلة الجزائر وابنة البويرة المتسابقة زينب بن يوسف وتم تكريمها من طرف وزير الشؤون الدينية، فيما عادت المرتبة الثانية للمتسابق يوسف عبد الله يعقوب من دولة البحرين والمرتبة الثالثة للمتسابق عبد الرحمن حردان من سوريا .

وعمت الفرحة وسط أهل فارسة القرآن بالبويرة مباشرة بعد تتويجها بوشاح المسابقة ليلة الإسراء والمعراج، والذي يضاف إلى عدة تتويجات أخرى حسب والدها أحمد القاطن بحي 140 مسكن بالبويرة، والذي كشف للشروق بأن ما ميز ابنته التي تحضر لشهادة ماستر 2 تخصص عقيدة ومقارنة الأديان بقسم الشريعة بجامعة البويرة، هو تمكنها من الحفظ وصوتها خلال التلاوة الخاصة بها دون تقليد لقراء آخرين ومعروفين، مضيفا بأن زينب تحصلت على هذه المرتبة الأولى وطنيا لأربع سنوات متتالية، فضلا عن تحصلها على المرتبة الأولى دوليا في مسابقة مماثلة بدولة عمان عن طريق السكايب بمشاركة أكثر من 700 متسابق، وكذا المرتبة الثانية في مسابقة أخرى في ليبيا .

تجدر الإشارة إلى أن الطبعة 17 من مسابقة الجزائر الدولية لحفظ القرآن والتراث الإسلامي اختلفت هذا العام بتنظيمها في شهر رجب دون رمضان مثلما كان معتادا عليه، إضافة إلى تنظيمها عن طريق التحاضر عن بعد بسبب البروتوكول الصحي، وقد عرفت مشاركة 49 دولة تسابق فيها الطلبة على مدار 3 أيام من مقرات الهيئات الديبلوماسية الجزائرية المتواجدة بدولهم، كما أشرفت على تقييمهم لجنة تحكيم من دولة مصر وكذا غينيا كوناكري، هذه الأخيرة التي منحت شرف الفوز فيها للطالبة ممثلة الجزائر وولاية البويرة زينب بن يوسف عن جدارة واستحقاق وحظيت بتكريم خاص من وزير الشؤون الدينية والأوقاف.