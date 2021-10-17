أضاف ثنائية.. بونجاح هدّافا للبطولة القطرية

أضاف اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح هدفَين آخرَين إلى رصيده مساء الأحد، في مباراة فريقه السد والضيف نادي الغرافة.

وفاز فريق السد بِنتيجة (6-4) على نادي الغرافة، لِحساب الجولة السادسة من عمر البطولة القطرية للموسم الجديد.

وسجّل المهاجم بغداد بونجاح ثنائيته في الدقيقتَين الـ 7 والـ 51.

ورفع بونجاح غلّته إلى 8 أهداف بِزيّ نادي السد، في بطولة قطر نسخة 2021-2022.

وبات بونجاح هدّافا مُؤقّتا لِبطولة قطر، حيث يتقدّم عن المُطارد الكيني مايكل أولنغا مهاجم نادي الدحيل بِفارق هدف.

وفي الطرف المقابل، خاض اللاعبان الجزائريان: المدافع مهدي تاهرت ومتوسط الميدان الهجومي سفيان هني، كامل أطوار مواجهة فريق السد بِألوان نادي الغرافة.

وأهدر هني ركلة جزاء في الدقيقة الـ 29، وحينها كان فريقه الغرافة مُنهزما بِنتيجة (1-3). بعد أن تصدّى حارس السد لِكرته. لكن زميله المهاجم سيف الدين فضل الله انقضّ على الكرة وهزّ الشباك.

وعمّق نادي السد الفارق في صدارة الترتيب بعد هذا الانتصار، حيث يجمع 18 نقطة، مُتقدّما عن الوصيف فريق الدحيل بِستّ نقاط، لكن النادي الأخير تنقضه مباراة متأخّرة. ويشغل فريق الغرافة الرّتبة الـ 4 بِرصيد 9 نقاط.

بقيت الإشارة، إلى أن المُنظّمين منحوا بغداد بونجاح قبل انطلاق المباراة، جائزة هدّاف البطولة القطرية للموسم الماضي (21 هدفا). ونال مدربه الإسباني تشافي مكافأة أحسن مدرب، وحاز مواطنه متوسط الميدان الهجومي سانتي كازورلا جائزة أفضل لاعب.