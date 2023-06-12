أضخم مناورة جوية في تاريخ الناتو بألمانيا

يجري حلف شمال الأطلسي (الناتو) في الأجواء الألمانية يوم الإثنين، أضخم مناورة جوية في تاريخ الحلف بالأراضي الأوروبية.

وستستمر أطوار هذه المناورة الجوية حتى تاريخ 23 جوان الجاري، بمشاركة 250 طائرة و 1000 جندي من 25 دولة.

وتهدف مناورة الناتو الجوية، حسب ما ذكرته وسائل إعلام أوروبية، إلى تعزيز جاهزية الحلفاء ضد الطائرات المسيّرة وصواريخ كروز، في حال وقوع هجوم داخل أراضي الناتو.

ويضمّ الحلف العسكري، الذي تأسس عام 1949 لمواجهة تمدّد الاتحاد السوفييتي، 31 بلدا، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وتركيا.

وأصبحت فنلندا التي تجمعها حدود جغرافية مشتركة مع روسيا، أحدث أعضاء الناتو، بعد انضمامها إلى الحلف شهر أفريل الماضي.

وتقدمت فنلندا بطلب الانضمام إلى الحلف شهر ماي 2022. أشهرا قليلة بعد بدء العملية العسكرية التي تشنّها روسيا في الأراضي الأوكرانية منذ 24 فيفري 2022.