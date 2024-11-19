أضعف منتخب في العالم يحقق إنجازا تاريخيا (فيديو)

فاز منتخب سان مارينو على مضيّفه ليتنشتاين بثلاثة أهداف دون مقابل، في إنجاز هو الأكبر بتاريخه.

وحقق سان مارينو الفوز الثالث في تاريخه، وبالنتيجة الأكبر، إذ سجل لأول مرة ثلاثة أهداف في مباراة واحدة، بمناسبة الجولة السادسة من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

فرحة لاعبي والجهاز الفني لـ سان مارينو بعد الصعود للمستوى الثالث في دوري أمم أوروبا 😱 وتحقق القوز الثالث في تاريخها 🤯#دوري_الأمم_الأوروبية pic.twitter.com/JsbParT5LV — KoooraWorld (@KoooraWorld) November 18, 2024

وحقق صاحب المركز الأخير في تصنيف الفيفا (المركز 210)، الفوزان السابقان على حساب نفس المنتخب، وهو ليتنشتاين في عامي 2004 و2024.

وضمن منتخب سان مارينو الصعود للمستوى الثالث في النسخة المقبلة من دوري الأمم الأوروبية، بعد تصدره مجموعته التي تضم أيضا كل من ليتنشتاين وجبل طارق، برصيد 7 نقاط.