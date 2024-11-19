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رياضة

أضعف منتخب في العالم يحقق إنجازا تاريخيا (فيديو)

عمر سلامي
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أضعف منتخب في العالم يحقق إنجازا تاريخيا (فيديو)
ح.م
لاعبو منتخب سان مارينو

فاز منتخب سان مارينو على مضيّفه ليتنشتاين بثلاثة أهداف دون مقابل، في إنجاز هو الأكبر بتاريخه. 

وحقق سان مارينو الفوز الثالث في تاريخه، وبالنتيجة الأكبر، إذ سجل لأول مرة ثلاثة أهداف في مباراة واحدة، بمناسبة الجولة السادسة من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وحقق صاحب المركز الأخير في تصنيف الفيفا (المركز 210)، الفوزان السابقان على حساب نفس المنتخب، وهو ليتنشتاين في عامي 2004 و2024.

وضمن منتخب سان مارينو الصعود للمستوى الثالث في النسخة المقبلة من دوري الأمم الأوروبية، بعد تصدره مجموعته التي تضم أيضا كل من ليتنشتاين وجبل طارق، برصيد 7 نقاط.

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