أضواء زلزال المغرب.. هذا ما قاله خبراء عن اللغز المحيّر!

أعطى خبراء تفسيراتهم بشأن أضواء زلزال المغرب، الذي ضرب إقليم الحوز، في وقت متأخر من مساء الجمعة، وبلغت شدته 6.8 درجة.

وبحسب ما كشف تقرير نشرته شبكة “سي أن أن”، الأربعاء، فإن ظاهرة “أضواء الزلازل”، مثل تلك التي شوهدت في مقاطع الفيديو التي تم التقاطها قبل الزلزال الذي ضرب المغرب، تعود لقرون مضت منذ عصر اليونان القديمة.

وقال جون دير، عالم الجيوفيزياء المتقاعد الذي كان يعمل في هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن هذه الانفجارات من الضوء الساطع المتراقص بألوان مختلفة حيرت العلماء لفترة طويلة، ولا يوجد حتى الآن إجماع حول أسبابها، لكنها “حقيقية بالتأكيد”، لافتا إلى أن الفيديو الأخير من المغرب الذي تمت مشاركته عبر الإنترنت يشبه أضواء الزلزال التي التقطتها الكاميرات الأمنية خلال زلزال عام 2007 في بيسكو، بالبيرو.

وذكرت “سي أن أن” أن أضواء الزلازل يمكن أن تتخذ أشكالا مختلفة، إذ تظهر في بعض المرات مشابهة لألسنة اللهب التي تخرج من الأرض، وتبدو أحيانا مشابهة للبرق العادي، أو قد تكون مثل شريط مضيء في الغلاف الجوي يشبه الشفق القطبي. وفي أحيان أخرى تبدو وكأنها كرات متوهجة تطفو في الجو.

ولفهم أضواء الزلازل بشكل أفضل، قام دير وزملاؤه بجمع معلومات عن 65 زلزالًا أمريكيًا وأوروبيًا مرتبطًا بتقارير جديرة بالثقة عن أضواء الزلازل التي يعود تاريخها إلى عام 1600. وقد شاركوا عملهم في ورقة بحثية عام 2014 نُشرت في مجلة Seismological Research Letters.

ووجد الباحثون أن حوالي 80% من هذه الحالات التي تمت دراستها بعد ملاحظتها في الزلازل التي تزيد قوتها عن 5.05 درجات في معظم الحالات، لوحظ أن هذه الظاهرة تحدث قبل وقت قصير من وقوع الزلزال أو أثناءه، وكانت مرئية على بعد 600 كيلومتر (372.8 ميل) من مركز الزلزال.

ومن المرجح أن تحدث الهزات الأرضية، وخاصة القوية منها، على طول أو بالقرب من المناطق التي تلتقي فيها الصفائح التكتونية. ومع ذلك، وجدت دراسة عام 2014 أن الغالبية العظمى من الزلازل المرتبطة بالظواهر المضيئة حدثت داخل الصفائح التكتونية، وليس عند حدودها.

علاوة على ذلك، كان من المرجح أن تحدث أضواء الزلازل في الوديان المتصدعة أو بالقرب منها، وهي الأماكن التي تمزقت فيها قشرة الأرض – في مرحلة ما في الماضي – مما أدى إلى إنشاء منطقة منخفضة طويلة تقع بين كتلتين أعلى من الأرض.

ووفقا لموقع جامعة “أوريغون”، فإن الصفائح التكتونية عبارة عن ألواح صخرية تطفو على المواد المنصهرة من الجزء الثاني للكرة الأرضية وهو الوشاح، وبسبب ذلك تمتاز هذه الصفائح رغم حجمها الكبير بالحركة الدائمة.

وحول أسباب ظهور هذه الأضواء قبل الزلازل، توصلت الدراسة إلى أنه عندما تتعرض بلورات الصخور لضغط ميكانيكي قبل أو خلال وقوع زلزال كبير، فإنها تتفكك على الفور وتولد الكهرباء وتصبح الصخور شبه موصلة للشحنات الكهربائية التي تنتقل بسرعة تصل إلى حوالي 200 متر في الثانية، وفقا لـ”سي أن أن”.

وذكر التقرير أنه توجد نظريات أخرى مختلفة حول أسباب أضواء الزلازل، منها الكهرباء الساكنة التي تنتج عن تكسر الصخور وانبعاث غاز الرادون، الذي عرفته منظمة الصحة العالمية بأنه “غاز مشع طبيعي عديم الرائحة أو اللون أو الطعم، ينتج عن الاضمحلال الإشعاعي الطبيعي لليورانيوم المتواجد في الصخور وأنواع الترب كافة، ويمكن العثور عليه في الماء أيضا”.