أطباء الأسنان يطلبون رفع تعويضات التأمينات الاجتماعية

برروا تكلفة العلاج بأسعار المواد المستوردة

دعا رئيس مجلس أخلاقيات مهنة طب الأسنان لمنطقة الجزائر العاصمة، الدكتور محمد علي بودربال، السبت، الصندوق الوطني لتأمين العمال الأجراء (كناس)، إلى ضرورة الرفع من التعويضات المتعلقة بعلاج وجراحة الأسنان قصد “السماح لنسبة هامة” من المواطنين بالإقبال على هذا النوع من العلاج.

واعتبر ذات المسؤول في تصريح على هامش الأيام الثالثة للتكوين المتواصل للأطباء جراحي الأسنان، أن تعويضات صندوق (الكناس)، “لازالت منخفضة، مما يحرم العديد من المواطنين من هذا النوع من العلاج بسبب تكاليفه الباهظة”.

وفيما يتعلق بالأسعار المطبقة من طرف الأطباء جراحي الأسنان، لاسيما بالقطاع الخاص، أوضح الدكتور بودربال أن هذه التكاليف تعود إلى أسعار المواد التي يتم استعمالها في هذا المجال، “يتم اقتناؤها كلها من الخارج ولا يتحصل عليها الممارس إلا عن طريق قرض بنكي يتم تسديده على عدة سنوات”، واصفا هذه العملية “بالثقيلة جدا بالنسبة لهذا السلك”.

وأكد من جهة أخرى، أهمية تنظيم مثل هذه الأيام من التكوين المتواصل بالنسبة للأطباء الشباب مما يسمح لهم باكتساب المعارف الحديثة لمواكبة التطورات حول جراحة وعلاج الأسنان، خاصة من حيث استعمال التكنولوجيا في العلاج والتركيب ذي الجودة العالية على نفس المنوال الذي تقوم به الدول المتقدمة.

كما ثمن المختص، بالمناسبة، التعاون بين ممارسي القطاعين العمومي والخاص لتحسين الأداءات والحصول على أحدث التطورات الحاصلة في الميدان.