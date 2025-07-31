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الجزائر

أطباء روس خلال الزلزال المدمر.. لحظة إنسانية لافتة رصدتها الكاميرات

الشروق أونلاين
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أطباء روس خلال الزلزال المدمر.. لحظة إنسانية لافتة رصدتها الكاميرات

رصدت عدسات كاميرات المراقبة لحظة إنسانية لافتة، حين قام أطباء روس بحماية مريض كانوا يُجرون له عملية جراحية أثناء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، فجر الأربعاء، وتسبب في موجات تسونامي.

ففي اللحظة التي كان الجراحون يُجرون عملية دقيقة لمريض سرطان في مركز كامتشاتكا للأورام في بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، هز زلزال عنيف بقوة 8.8 درجات على سلم ريشتر غرفة العمليات.

وذكرت وزارة الصحة الروسية أن الأطباء لم يغادروا غرفة العمليات وظلوا إلى جانب المريض إلى غاية إنهاء العملية رغم أن الزلزال كان عنيفا ما جعل الأرض تهتز تحت أقدامهم.

وبعد انتشار الفيديو على نطاق واسع، وُصف الطاقم الطبي بـ”الأبطال ذوي المعاطف البيضاء” ومن المتوقع أن يتم منح الأطباء جوائز الدولة لشجاعتهم وتفانيهم.

كان الزلزال الذي ضرب روسيا، من بين أقوى الزلازل المسجلة على الإطلاق، وأدى إلى ثوران بركان في شبه جزيرة كامتشاتكا، حيث لحقت أضرار بالغة ببعض المباني.

إضافة إلى ذلك، وصلت أمواج تسونامي إلى اليابان وألاسكا، مما دفع السلطات إلى إصدار نداءات للسكان على طول المحيط الهادئ للانتقال إلى مناطق مرتفعة وتجنب الشاطئ.

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