أطباء عامون متخصصون بتكوين من 7 إلى 9 سنوات

ضمن مشروع اصلاح منظومة العلوم الطبية

كشف بوعلام سعيداني، مدير عام التعليم والتكوين العالي بوزارة التعليم العالي، عن أهم الاصلاحات المرتقبة على منظومة العلوم الطبية بالجزائر مستقبلا.

وقال سعيداني، الأربعاء، خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة أن وزارتي الصحة والتعليم العالي تعملان بشكل متواصل على تشكيل لجنة تجمع القطاعين للوقوف على المشاكل المسجلة في المستشفيات الجامعية وكليات الطب.

بن بوزيد: نسبة التلقيح ضد كورونا وطنيا بلغت 28 بالمائة

وحسب سعيداني، فإنّ الهدف هو تكوين أطباء عامين متخصصين، وهو ما سيدفع وزارة التعليم العالي إلى تمديد مدة التكوين من 7 إلى 9 سنوات، كما هو معمول به عبر عدة بلدان.

وأوضح، إن الطلبة الحاليين في كليات الطب غير معنيين بهذا التغيير في حال إقراره رسميا.

كما أشار سعيداني إلى أن إعادة النظر في هندسة التعليم العالي في الطب، بالمرور من نظام المقياس إلى نظام الوحدة، بشكل سيسمح بتدريس المرض والعلاج والوقاية في نفس الوقت.

وحسب نفس المتحدث، فإنه تقرر أيضا إعادة النظر في طريقة الترقية بالنسبة للمستشفيات الجامعية، بحكم أن سلم التقييم يعود إلى 30 سنة خلت ومن المهم إعادة النظر فيه.

وفي سياق آخر، كشف وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد أن نسبة التلقيح وطنيا بلغت 28 بالمائة على المستوى الوطني، رغم الكم الهائل من اللقاحات المتوفرة.

وأكد بن بوزيد خلال نزوله ضيفا على نشرة الثامنة، ليلة الثلاثاء، أن نسبة 28 بالمائة تشمل فقط الأشخاص فوق 18 سنة، بينما اذا تم احتساب جميع المواطنين فلن تتعدى 10 أو 11 بالمائة.

واعتبر المتحدث ذاته أن نسبة التلقيح في الجزائر تبقى ضعيفة وإقبال المواطنين عليها قليل، رغم الحملات التحسيسية والتوعية التي تنظمها المصالح المعنية.

وفي هذا الصدد، تساءل بن بوزيد عن السبب الذي يدفع بالجزائريين إلى العزوف عن عملية التلقيح، بينما يتلقون لقاحات أخرى في حال سفرهم للخارج أو خلال تأدية مناسك الحج والعمرة.

خ.م